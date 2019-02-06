Болгария решила сократить зависимость от российского газа 6.02.2019, 22:47

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Фото: dpa tass

Между Болгарией и Грецией построят газопровод.

Пять компаний и консорциумов получили разрешение на подачу заявок на участие в тендере на разработку и строительство газопровода между Болгарией и Грецией. Ориентировочная стоимость данного проекта около $ 165,6 млн. Об этом пишет Reuters.

При этом у компаний есть месяц, чтобы подать свои предложения.

Предполагается, что строительство 182-километрового трубопровода для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию позволит снизить ее зависимость от российского голубого топлива.

Предварительные заявки на тендер подали уже 9 компаний. Среди них консорциум двух болгарских строительных компании и итальянской фирмы Bonatti, совместное предприятие компаний Max Streicher (Германия) и Terna (Греция), а также консорциум французской Spiecapag, подразделения Vinci и болгарской Trace Group.

Греческая компания J&P Avax и совместное предприятие China Petroleum Pipeline Engineering и греческой Aktor также были допущены к подаче заявок.

Строительство газопровода предположительно начнется в 2020 году. Газ по нему будут поставлять с азербайджанского месторождения Шах-Дениз II.