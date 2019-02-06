Посетитель ресторана в Куропатах напал на активистов 15 6.02.2019, 22:55

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Фото: «Радыё Свабода»

Нападавший специально приехал для этого к ресторану на костях.

Вечером 6 февраля около ресторана в Куропатах произошло нападение на пикетчиков. По словам Павла Северинца, нападавший специально приехал для этого к ресторану, пишет «Радыё Свабода».

«Мужчина 50-55 лет приехал на серой «Мазде», номер нам известен. Начал оскорблять нас разными скверными словами, в том числе называл «жи…ми», говорил, что в Куропатах «ж…ов» стреляли и нас «надо стрелять». Набросился на пикетчика Юрия Палейко, ударил его в лицо, а потом набросился на меня, начал срывать с меня бело-красно-белый флаг. Мы его не трогали, призывали успокоиться. То есть с нашей стороны драки не было. Поэтому и считаю, что это была провокация. Он явно пытался спровоцировать нас на какую-то агрессию, но не удалось, и поэтому уехал», — сказал Северинец.

Активист БХД Юрий Палейко, который пострадал от нападающего, рассказал об инциденте у ресторана:

«Этот человек фактически наехал на меня, я упал на капот, но никаких повреждений авто не было. Тут он выскочил и бросился драться, ударил меня в лицо. Потом набросился на других пикетчиков. Но самое удивительное, как повели себя милиционеры. Те, которые снимают наши пикеты на видео, ни слова ему не сказали. После инцидента приезжал еще наряд милиции, но их тоже этот хулиган не заинтересовал, даже не записали номер его авто».

Юрий Палейко еще не решил, будет ли подавать в милицию заявление на человека, который его ударил.

«Когда мы вызываем милицию, это заканчивается тем, что на нас же и составляют протоколы. Поэтому еще подумаю, что делать», — сказал активист.

По словам Павла Северинца, до инцидента сегодняшнее пикетирование ресторана проходило бесконфликтно.

«Мы не мешаем автомобилям, только предупреждаем водителей и посетителей, что ресторан построен незаконно. Водители берут листовки и едут дальше. Этому нужно было другое. И провокация, которую он совершил, явно свидетельствует о том, что у кого-то сдают нервы. Имею в виду тех, кого злит правда о Куропатах, в том числе наши требования раскрыть архивы и назвать имена расстрелянных. Отсюда эти угрозы и оскорбления», — полагает Павел Северинец.