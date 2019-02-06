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Bloomberg: У Кремля появились сомнения по поводу перспектив Мадуро

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  • 6.02.2019, 23:01
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Николас Мадуро

У властей РФ остается мало рычагов влияния на ситуацию в Венесуэле.

Российское руководство начинает сомневаться в жизнеспособности режима Николаса Мадуро, которого Москва официально поддержала после начала политического кризиса в стране. Об этом со ссылкой на два близких к Кремлю источника сообщает Bloomberg.

Как рассказали сразу два источника агентства Bloomberg в Кремле, Москва опасается, что катастрофическое состояние экономики Венесуэлы подтачивает поддержку Мадуро. В то же время, нежелание армии участвовать в подавлении протестов ограничивает способность нынешнего режима использовать силу. В качестве примера сомнений в российских верхах, агентство обращает внимание на молчание Владимира Путина по поводу событий в Венесуэле. Официально в Кремле эту публикацию пока не комментировали.

Также сообщается, что российские власти осознают, что у них остается мало рычагов влияния на ситуацию в Венесуэле: экономический кризис там настолько силен, что финансовой возможности исправить его у Москвы уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства.

Власти Венесуэлы, по некоторым данным, в прошлом году продали 73 тонны золота. Слитки получили Турция и Объединенные Арабские Эмираты, утверждают в оппозиции.

27 тонн золота получила инвестиционная фирма Noor Capital из Абу-Даби, еще 23 тонны властям Венесуэлы удалось продать некоей турецкой фирме. Это сообщил в «Твиттере» Карлос Папарони, депутат парламента Венесуэлы, который состоит, в основном, из противников Николаса Мадуро. Агентство «Рейтер», которое приводит его слова, обращает внимание на то, что никаких доказательств депутат не привел. Папарони также сообщил, что с понедельника администрация Мадуро с не может переводить деньги между своими счетами в банках Европейского союза. Ранее оппозиция Венесуэлы заподозрила, что власти страны вывезли часть золотого запаса в Россию.

«Новая газета» опубликовала расследование о российском самолете, который мог перевести золото для продажи в Эмиратах. По некоторым данных, 30 тонн венесуэльского золота хранились в российском Центробанке. В ЦБ это отрицают. По словам экспертов, администрация Мадуро продает золото, чтобы получить наличные и расплатиться с силовиками.

Ранее агентство «Блумберг» сообщило, что власти Венесуэлы отложили продажу еще 20 тонн золота из-за поднявшегося шума.


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