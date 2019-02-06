Трамп назвал кандидата на пост главы Всемирного банка 6.02.2019, 23:27

Дональд Трамп

Трамп выбрал в качестве претендента на пост ВБ критика Китая и сторонника перестройки мирового экономического порядка.

Президент США Дональд Трамп предложил на пост руководителя Всемирного банка кандидатуру чиновника Министерства финансов США Дэвида Мэлпаса.

Как отмечает Bloomberg, Трамп выбрал в качестве претендента на пост ВБ критика Китая и яркого сторонника перестройки мирового экономического порядка.

«Моя администрация сделала главным приоритетом эффективное и разумное использование долларов налогоплательщиков США», - объяснил Трамп свой выбор.

По данным источников Bloomberg, на посту главы ВБ Мэлпас намерен продвигать политику повышения доходов в развивающихся странах.

Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинул пост, который занимал на протяжении более шести лет.

Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.