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Трамп назвал кандидата на пост главы Всемирного банка

  • 6.02.2019, 23:27
Дональд Трамп

Трамп выбрал в качестве претендента на пост ВБ критика Китая и сторонника перестройки мирового экономического порядка.

Президент США Дональд Трамп предложил на пост руководителя Всемирного банка кандидатуру чиновника Министерства финансов США Дэвида Мэлпаса.

Как отмечает Bloomberg, Трамп выбрал в качестве претендента на пост ВБ критика Китая и яркого сторонника перестройки мирового экономического порядка.

«Моя администрация сделала главным приоритетом эффективное и разумное использование долларов налогоплательщиков США», - объяснил Трамп свой выбор.

По данным источников Bloomberg, на посту главы ВБ Мэлпас намерен продвигать политику повышения доходов в развивающихся странах.

Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинул пост, который занимал на протяжении более шести лет.

Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.


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