Белый дом пообещал снять санкции с признавших Гуаидо военных Венесуэлы 7.02.2019, 8:04

Джон Болтон

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Высокопоставленные венесуэльские военные должны сделать правильный выбор.

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон обратился к высокопоставленным венесуэльским военным с призывом признать спикера парламента Хуана Гуаидо в качестве временно исполняющего обязанности президента. Об этом Болтон написал в своем Twitter. Он пообещал, что США рассмотрят снятие санкций с каждого военачальника, который стоит за демократию, передает РБК.

«США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые выступят за демократию и признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо», — написал Болтон.

«Те, кто не сделает этого, будут полностью исключены из международной финансовой системы. Сделайте правильный выбор!» — резюмировал советник президента США.

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice! — John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 февраля 2019 г.

Болтон уже не первый раз обращается к венесуэльским военным, которые остаются одной из главных опор президента страны Николаса Мадуро. После того, как генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес Родригес признал лидера оппозиции Гуаидо исполняющим обязанности президента Болтон призвал всех военнослужащих Венесуэлы встать на сторону главы Национальной ассамблеи.

«Еще один венесуэльский военный офицер признает законного президента. США призывают всех военных последовать примеру генерала Янеса и защитить мирных протестующих, поддерживающих демократию», — сказал он. По его словам, большинство военных в ВВС страны не поддерживают Николаса Мадуро, а также считают его режим диктаторским.

Выборы президента состоялись в мае 2018 года, однако США, ряд других стран Запада и Латинской Америки не признали их результаты, поскольку Мадуро не допустил к выборах главных представителей оппозиции. При этом президент создал неконституционный орган — Конституционную Ассамблею, — который должен был заменить парламент, где большинство получила оппозиция.

Инаугурация Мадуро на новый срок состоялась 10 января, однако оппозиция не признала законность президентства Мадуро и объявила временным исполняющим обязанности главы государства спикера парламента Хуана Гуаидо. США, страны-соседи Венесуэлы, ряд стран Евросоюза признали Гуаидо действующим главой государства. Россия считает, что законным президентом Венесуэлы является Мадуро.