Навальный нашел у российского чиновника квартиру за $75 миллионов 4 7.02.2019, 8:19

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ФОТО: MOSPROGULKA.RU

Жилье находится в отеле, принадлежащем белорусским бизнесменам Хотиным.

Глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов владеет квартирой стоимостью пять миллиардов российских рублей (около 76 млн долларов), рассказал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Жилье располагается в здании гостиничного комплекса «Москва» прямо у Красной площади. Отель же принадлежит белорусам — бизнесменам Хотиным, сообщает tut.by.

Гостиничный комплекс «Москва». Фото: mosprogulka.ru

Где находится квартира

Как пишет Meduza, по данным Навального, квартира Чемезова находится в здании гостиничного комплекса «Москва» на Охотном ряду. В здании, кроме отеля Four Seasons, офисов и магазинов, есть и квартиры.

Чемезову и его супруге, заявил Навальный, принадлежат помещения на 12-м и 13-м этажах общей площадью 1434 квадратных метра.

Согласно информации из открытых источников, одна из квартир в этом здании была продана по 3,5 миллиона российских рублей (53 тысячи долларов) за квадратный метр. Таким образом, считают в ФБК, квартира Чемезова стоит не менее 5 миллиардов российских рублей (76 млн долларов).

Квартира на Охотном ряду записана на жену Чемезова Екатерину Игнатову, утверждает Навальный. В ее декларации она указана как два нежилых помещения площадью чуть более 700 квадратных метров каждое.

Вот тут, по данным ФБК, находится квартира. Скриншот с youtube.com

Игнатова — учредитель компании КАТЕ, которая собиралась делать автоматические коробки передач для «АвтоВАЗа», значительный пакет акций которого принадлежит «Ростеху», отметил ФБК. АКП так и не были поставлены. Несмотря на это, компания жены Чемезова получила заказ на создание коробки передач для автомобилей проекта «Кортеж».

«Открытые медиа» также напомнили, что писали о квартире Чемезова в здании на Охотном ряду еще в марте 2018 года. В пресс-службе «Ростеха» тогда подтвердили, что у супруги главы госкорпорации есть такие апартаменты, но отказались от дальнейших комментариев.

Белорусская «Москва»

Как сообщал Forbes, в 2015 году владельцами гостиничного комплекса «Москва» стали белорусские бизнесмены Алексей и Юрий Хотины (сын и отец). Они выкупили объект у структур российского миллиардера Сулеймана Керимова.

Правда, по данным «Открытых медиа», структуре Хотиных принадлежит лишь 13,8 тысячи «квадратов» площадей, где находятся квартиры. Остальные 20 тысяч квадратных метров квартир принадлежат разным компаниям и владельцам. Как правило, они связаны с высшими эшелонами российской власти.

Фото: mosprogulka.ru

Хотины переехали в Москву в середине 1990-х, бизнес начинали с продажи продукции своего белорусского предприятия «Белкосмекс», потом локализовали производство шампуней и кремов в Москве, арендовав цех у мясокомбината «Микомс». Завод обанкротился, и Хотины выкупили помещение на столь выгодных условиях, что решили сделать скупку недвижимости основным бизнесом. В 2012 году они попали в рейтинг Forbes «Короли недвижимости». У бизнесменов было более 2 млн «квадратов» недвижимости.

Кроме того, Хотины активно наращивали присутствие на нефтяном рынке. Скупку активов предприниматели начали в декабре 2012 года, когда приобрели 100% компании «Дулисьма», которой принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. В конце 2013 года бизнесмены купили 30% зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy (ведет добычу в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми, контролирует Rusoil Group). Хотины также приобрели нефтяную компанию «Негуснефть» у группы «Синтез».

А какие еще огромные квартиры есть у российских чиновников

Ранее издание Baza сообщало, что самой большой квартирой среди глав российских госкорпораций владеет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Квартиру в 1396 квадратных метров в центре Петербурга издание оценивало в 1 миллиард российских рублей (около 15 млн долларов).

Примерно столько же, писал The Insider, стоит квартира площадью 386 квадратных метров в центре Москвы, которая принадлежит гендиректору ФГУП «Почта России» Николаю Подгузову. На покупку квартиры Подгузов получил кредит в ВТБ.

У главы «Роснефти» Игоря Сечина квартира в Москве меньше по площади (1229 квадратных метров), чем у Миллера, но значительно дороже — ее стоимость The Insider оценивал в два миллиарда российских рублей (около 30 млн долларов).