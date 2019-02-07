Стая собак взяла в осаду агрогородок под Витебском 2 7.02.2019, 8:23

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Иллюстрационное фото

Жители Тулово боятся выходить на улицу.

Собаки загрызли овец, кроликов и кур в агрогородке Тулово под Витебском. Местные жители рассказывают, что набеги на их подворья совершает стая одичавших псов. Люди уже и сами боятся выходить на улицу вечером. За помощью обращались и в милицию, и в сельсовет, но пока бесполезно, сообщает телеканал «Витебск».

— Каждый вечер, как на работу, к нам в поселок приходит стая из более чем 20 собак, — рассказывает местная жительница. — Это бродячие животные, которые живут на свалке. И это продолжается уже не первый год. Звоним в сельсовет — говорят: вроде, отловили. Но собаки появляются снова.

— В прошлом году собаки «съели» у меня шесть курей, в этом — пять. Участковый приходил, протокол составил — ну и все на этом, — добавляет вторая жительница Тулово.

В милиции говорят, что жители Тулово — не единственные, кто понес ущерб от бродячих собак:

— В конце зимы, весной собаки сбиваются в стаи, и близлежащие к Витебску сельсоветы испытывают похожие проблемы.