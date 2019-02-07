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Майк Помпео: США будут лидировать в борьбе с ИГ

  • 7.02.2019, 8:27
Майк Помпео
Фото: wikipedia.org

Решение о выводе войск из Сирии - лишь изменение тактики.

Несмотря на решение о выводе войск из Сирии, США не намерены отказываться от лидирующей роли в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне в среду, 6 февраля, на конференции по противостоянию ИГ, в которой приняли участие представители ряда международных организаций и более 70 стран-членов возглавляемой США антитеррористической коалиции, сообщает dw.com.

Хотя исламские террористы потеряли почти все подконтрольные им территории в Сирии и Ираке, они продолжают представлять угрозу, отметил глава американской дипломатии. Поэтому заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии означает лишь изменение тактики, продолжил Помпео.

Операция возглавляемой США международной коалиции против ИГ началась в августе 2014 года с ударов по объектам джихадистской группировки на территории Ирака. В следующем месяце коалиция начала атаки на террористов в Сирии. В конце декабря 2018 года Трамп неожиданно объявил о выводе из Сирии всех американских военнослужащих, объяснив это тем, что победа над ИГ якобы уже одержана. Вскоре после этого Помпео и представитель коалиции заявили, что военнослужащие США начали покидать Сирию, но не назвали график их вывода.


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