Белорус купил телефон, а через два года оказался должен за него $1500 10 7.02.2019, 8:40

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Почему лизинговая компания выставляет людям такие огромные счета?

«Взял телефон за 140 рублей в лизинг в 2017 году. Теперь с меня за него требуют почти 3000 рублей», — рассказывает Евгений. В подобной ситуации оказались еще с десяток человек, которые покупали телефоны в лизинг через ООО «Простой лизинг». Директор компании говорит, что с их стороны никаких нарушений нет и деньги с тех, кто воспользовался их услугами, они требуют совершенно обоснованно. Сайт tut.by разобрался, почему лизинговая компания выставляет людям такие огромные счета.

«Сказали, придется платить, а если откажусь, через суд заплачу еще больше»

Историю о злополучной покупке телефона в лизинг прислал в редакцию tut.by читатель Евгений.

— В 2017 году я купил телефон в лизинг на год. Его предоставляла компания «Простой лизинг», она сотрудничает с магазинами life:), «Велком», «МТС», «Евросеть» и т.д., — рассказывает мужчина. — Четыре платежа я совершил вовремя. А потом у меня родился сын, телефон, который покупал, сломался. Были финансовые трудности, и несколько платежей я не внес. Потом снова платил до истечения договора.

Спустя некоторое время, по словам Евгения, ему пришло письмо от компании «Простой лизинг» с претензией на сумму 2900 рублей.

— В письме говорилось, что я должен заплатить почти 2900 рублей в 14-дневный срок. В противном случае меня могут привлечь к уголовной ответственности, — говорит молодой человек. — Но откуда такая сумма, если телефон стоил 140 рублей? С процентами я должен был выплатить 200.

Мужчина говорит, что сразу же связался с компанией, попытался выяснить, откуда такая задолженность и почему ему сообщили об этом только сейчас, ведь договор истек больше года назад.

— Мне пояснили, что со мной неоднократно пытались связаться, но дозвониться не могли, отсылали письма, но они оставались невостребованными, якобы я укрывался от уплаты, — продолжает Евгений. — Но мне ничего не приходило, да и звонков не было. Все данные, которые я прописывал в документах, актуальны. Только мой номер телефона поменялся, а номер жены остался тем же. Если бы мне пришло письмо, я бы его получил и все оплатил. А теперь спустя столько времени я должен остался кучу денег непонятно за что.

Мужчина решил съездить в офис компании и все выяснить лично.

— Там мне тоже ничего толком не пояснили: ни как насчитывается пеня, ни почему о долге стало известно, когда он вырос до таких размеров. Документы о размерах задолженности мне тоже не хотели выдавать. Сказали, что в любом случае придется платить. А если откажусь, через суд заплачу еще больше. Очень насторожило то, что в претензии, которую мне прислали, была указана сумма 2900 рублей, а когда я посмотрел задолженность через ЕРИП, там было 2810.

В тот же день Евгений оплатил задолженность по основному долгу — чуть больше 61 рубля. Как он говорит, в компании пояснили, что пеня расти больше не будет, раз основной долг погашен. Но спустя два дня ЕРИП показал уже сумму 2970 рублей.

— Я считаю, что это мошенничество — сдирать с людей такие деньги — 5 рублей за каждый день просрочки платежа, — уверен молодой человек. — Поискал отзывы в интернете об этой компании, а там куча сообщений от других людей об аналогичных ситуациях. Некоторые пишут, что заплатили всю сумму, звонили и спрашивали, все ли выплатили, нет ли к ним вопросов. Компания говорила, что все в порядке. А на самом деле оставалось пару неоплаченных копеек, за них насчитывали пеню. И через год-полтора людям приходили сумасшедшие счета. Хочу найти таких же, как и я, пострадавших и написать коллективное обращение в прокуратуру. Юристы говорят, что в договоре, который я подписал, грубых нарушений законодательства нет.

В интернете действительно много негативных отзывов о компании, мол, сумасшедшие суммы незаконно с людей требуют, но в большинстве жалоб упоминается о просроченных платежах.

В очень похожую ситуацию попал и еще один молодой человек Денис.

— Эта история тянется с 2017 года. Я брал телефон в кредит в магазине «Евросеть». Он стоил 330 рублей. С процентами я должен был 538 рублей. Не спорю, у меня было несколько просрочек по платежам, — признается мужчина. — Но мне позвонили из фирмы и сказали оплатить 800 рублей. Я сказал, что денег у меня таких нет. Предложили по частям отдавать и назвали меньшую сумму — два раза по 300 рублей. Но как так? Сначала было 800, а потом уже и 600 можно заплатить?

Денис решил повременить с выплатой, ведь толком ему не объяснили, откуда взялись такие суммы.

— Спустя время мне позвонили снова и сказали, что уже 1000 рублей пени должен. Но как она может расти, если договор закрыт? Потом накапало 1200. Но я посмотрел через банкомат, там высветилась сумма 800 рублей. Проверил через неделю — была 1000 рублей, а еще через неделю — 1200. Сотрудница компании, которая периодически перезванивала, сослалась на то, что у них что-то с программой. Она предложила оплатить 800 рублей, а не 1200. В итоге я решил вообще ничего не платить. Последний раз мне звонили месяца 4 назад, но я предупредил, что пойду в суд.

«Мы не насчитываем пеню за копейки, до 10 рублей долг мы не считаем»

За комментарием журналисты обратились в ООО «Простой лизинг». Директор компании Алексей Саванович пояснил, что с их стороны никаких нарушений в данном случае нет.

— Если говорить про конкретный случай с Евгением, то у него были просрочки по платежам. Первые 5 месяцев он хоть и с задержками, но платил. Потом месяц не платил, затем раз внес оплату, 4 месяца снова не платил, а потом снова внес три платежа. Итого из 12 платежей он внес только 9. А теперь предъявляет нам претензии, что мы его об этом не уведомляли, — рассказывает директор ООО «Простой лизинг» Алексей Саванович. — Мы неоднократно пытались связаться с Евгением, однако один номер мобильного был указан неправильно, а по второму невозможно было дозвониться. На контакт человек не хочет идти, пытались с ним договориться.

По словам директора компании, Евгений не единственный, кто платит не вовремя, а потом жалуется, что ему насчитали пеню. К слову, за просрочку платежей можно еще штраф получить в размере 20% от суммы.

— На самом деле такая пеня в договоре — 5 рублей за день просрочки — предусмотрена больше для того, чтобы человек понимал, что в случае неуплаты ему придется заплатить большую сумму. Однако полную сумму мы взыскиваем в крайнем случае. Разные бывают причины неплатежей. В зависимости от них мы идем навстречу, — подчеркивает Алексей Саванович. — Многие просто не платят. Начинаем разбираться, оказывается, что 12 месяцев не платили.

Директор компании рассказал случай, когда женщина не платила 20 месяцев. Из них 12 она не работала. Она выслала в компанию копию трудовой книжки.

— Мы ей предложили договориться и уменьшить пеню за время, что не работала. Правда, почему остальные 8 месяцев не платила — не ясно, — говорит Алексей Саванович. — В основной массе люди выходят на связь после того, как мы высылаем претензию. Чаще всего дела решаются в досудебном порядке. Мы договариваемся об уменьшении пени, и они нам выплачивают задолженность.

Директор отмечает, что иногда должники обращаются в различные инстанции с жалобами.

— Люди и в прокуратуру жалобы писали, и в МВД мы ходили. Вот только никто жалобу в суд не отправляет, — подмечает директор.

Самый оптимальный вариант для людей — договориться с руководством компании, ведь, по сути, они нарушили договор, который сами же подписали. То есть все условия получения лизинга были заранее оговорены, и санкции за невыполнение обязательств — тоже.

По поводу того, что людям насчитывают огромную пеню за копеечные недоплаты и не сообщают, что что-то не оплачено, директор сказал, что это не так.

— Есть у нас куча договоров, где не погашены какие-то копейки. Мы не насчитываем за них пеню. До 10 рублей долг мы не считаем, — пояснил Алексей Саванович.