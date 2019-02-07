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Виктор Марчик: У семьи забрали детей только за то, что у них свой дом

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  • 7.02.2019, 8:48
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ВИКТОР МАРЧИК

Слонимский активист помогает людям бороться с декретом №18.

"Одна из главных наших задач - это помощь людям в решении социальных вопросов", - отметил в интервью для "Радыё Рацыя" заместитель председателя слонимского общественного объединения "МИНОЛС" Виктор Марчик.

По словам активиста, сейчас часто приходится помогать тем лицам и семьям, у которых забрали детей.

Проблема заключается в том, что декрет №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагонадежных семьях" - имеет не совсем однозначные положения:

- Там есть очень такой интересный пунктик: что можно забирать детей, если один из родителей выпивает. Человек может выпить на день рождения, придут и увидят, что он пьян, и могут забрать детей. И есть там еще: по другим причинам, то есть теперь по любым причинам могут забрать детей.

Виктор Марчик приводит и примеры того, как у семей забирают детей, хотя явных оснований для этого нет:

- Недавно мне сказали, что у человека забрали детей только за то, что у них свой дом, и там какая-то проблема с печкой. Он говорит, что сейчас не могу разобрать крышу и сделать ремонт дымохода, потому что есть маленькие дети дома, а дом у него хороший, все в порядке, семья нормальная, она обеспечена без всяких вопросов. Но вот цепляются к различным мелочам. И кому это нужно и зачем это нужно - вопрос.

По словам активиста, в планах организации - создание бесплатной юридической консультации, так как многие люди не в состоянии заплатить даже 10-20 рублей, чтобы в сложной ситуации получить помощь от профессиональных юристов.


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