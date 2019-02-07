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Глава МИД Германии заверил Хуано Гуаидо в поддержке

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  • 7.02.2019, 8:59
Хайко Мас
Фото: DPA

Хайко Мас провел переговоры с временным президентом Венесуэлы.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Haiko Maas) провел телефонные переговоры с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо и заверил его в поддержке. Об этом в среду, 6 февраля, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии. В МИД подчеркнули также, что Берлин ждет от новых властей Венесуэлы проведения свободных, справедливых и демократических президентских выборов в стране, сообщает dw.com.

Кроме того, обсуждались катастрофическая гуманитарная ситуация в стране, немецкое предложении оказать помощь, а также политические условия в Венесуэле, при которых такая помощь может быть оказана.

Ирландия признала Гуиадо

Тем временем Ирландия присоединилась к целому ряду европейских стран, официально признавших Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Об этом 6 февраля заявил МИД страны.

4 февраля истек срок ультиматума, выдвинутого рядом стран ЕС, потребовавших от главы Венесуэлы Николаса Мадуро в восьмидневный срок назначить новые президентские выборы. После этого о признании главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы объявили большинство стран Евросоюза, включая Германию. Кроме того, его признали США и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств. В Европе не признают Гуаидо временным президентом Италия и Греция. Свою позицию по этому вопросу в ближайшие дни намерены озвучить Румыния, Словакия и Кипр.

Один из лидеров оппозиции, Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы 23 января на фоне массовых акций протеста, вспыхнувших в Каракасе и других городах страны после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки не признали результаты президентских выборов в Венесуэле, которые бойкотировала оппозиция и в результате которых Мадуро, по сведениям Национального избирательного совета, заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.


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