Северинец: Напавший на активистов в Куропатах может вандалом, разбившим скамью Клинтона 1 7.02.2019, 9:36

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Павел Северинец

Защитники Куропат опознали провокатора.

Участники Куропатской вахты вечером в среду столкнулись с очередной провокацией у ресторана «Поедем, поедим». Вахту несли активисты Белорусской христианской демократии. Неизвестный набросился с кулаками на активистов, сообщает «Белсат».

Сопредседатель БХД Павел Северинец присутствовал на месте происшествия.

«Примерно в 18:40 к нам подъехал какой-то человек на серой «Мазде». На вид – 50-60 лет. Он остановился неподалеку от защитников. Я подошел к нему, протянул ему листовку. Но в этот момент он резко прибавил газу и сбил Юрия Палейко. Парень просто оказался на капоте. Я начал бить ладонью в стекло авто. Тогда этот человек выскочил из машины, пытался ударить меня в лицо. Но у меня руки длинные, поэтому ему это не удалось. Он тогда бросился на Юру, ударил его, разбил нос. А потом опять набросился на меня, плюнул мне в лицо, крича, что здесь убивали евреев, и вас стрелять надо», – рассказал «Белсату» Павел Северинец.

При этом, по словам Северинца, появились три милиционера, которые начали снимать все на камеру. Причем они не вмешивались никаким образом в то, что происходило. Нападавший в этот момент сел в авто и уехал.

«Мы потом вспомнили этого нападавшего. Он на прошлой неделе совершил провокацию. И здесь мы имеем подозрения, что это тот самый человек, которого испугал Петр Рабушко 19 декабря, когда была попытка разбить скамью Клинтона. Мы имеем видео. Проанализируем его и покажем Рабушко. Если это та же самая личность, то мы имеем подозреваемого в уничтожении скамьи Клинтона 1 февраля», – добавляет Павел Северинец.

Политик обещает, что вскоре будут собраны все сведения и защитники Куропат озвучат, действительно ли их подозрения обоснованы.