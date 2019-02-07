Сахалинские чиновники подарили Смоленск Беларуси 3 7.02.2019, 9:43

3,240

Фото с сайта tonkosti.ru

Ситуацией заинтересовалась прокуратура РФ.

Чиновники из Южно-Сахалинска заявили, что Смоленщина не относится к территории России. Таким образом слуги народа попытались «зажать» компенсацию затрат на поездку местной жительницы, сообщает информресурс readovka.ru.

По закону, пожилые жители Крайнего Севера и приравненных к нему областей имеют право на бесплатный проезд в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года. Пенсионерка из Южно-Сахалинска решила воспользоваться этим правом и отправилась на отдых в Беларусь по маршруту Южно-Сахалинск — Москва — Смоленск — Москва — Южно-Сахалинск.

По возвращении домой женщина попросила чиновников оплатить проезд по территории РФ, но ей отказали по необычной причине:

«Возмещению подлежат фактически произведенные пенсионером расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации. Согласно проездным билетам, предоставленным истцом в управление для компенсации проезда, местом отдыха является Смоленск (...), расположенный вне территории Российской Федерации».

К проблеме пенсионерки не остались равнодушны сотрудники прокуратуры, которые сразу же обратились в суд. В результате оплату проезда пенсионерке компенсировали, а Смоленскую область «вернули» в состав России.