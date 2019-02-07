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Белорусская власть теряет «мозги»

  • Ирина Мурина, «Ежедневник»
  • 7.02.2019, 9:58
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Фото: DPA

Беларусь по финансированию образования оказалась среди аутсайдеров в Европе.

Падение затрат консолидированного бюджета на финансирование высшего и постдипломного образования составило 44% за последние пять лет. Эксперты считают, что дешевое не может быть качественным.

На днях Лукашенко в очередной раз предложил свое видение белорусской системы образования. Кроме прочего, высказался он и на тему магистратуры (второй ступени высшего образования). По мнению правителя, в магистратуру должны идти только желающие продолжать дальше образование.

«Я категорически запрещаю подобным образом строить систему образования. У нас есть нормальная система образования: человек окончил вуз, получил высшее образование – иди и работай. Я не против магистратуры, но туда должны идти самые способные и желающие дальше получать образование, заниматься наукой и преподаванием», – заявил он.

При этом, как заметил эксперт в сфере образования, член Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев на презентации исследования «Европейские перспективы белорусского высшего образования», в Европе доля студентов-магистрантов составляет 21,7 %, в то время как в Беларуси их 1,75%, что означает, что в Беларуси нижние квалификационные уровни доступнее, чем верхние.

«Магистратура и докторантура совершенно ничтожно представлены в Беларуси. С качественной точки зрения это о многом говорит. Так, в Европе, наоборот, ратуют за то, чтобы максимально развивать верхние уровни», – сказал он.

Сколько Беларусь тратит на ВУЗы

Эксперт считает, чтобы составить представление о том, что сегодня происходит с образовательной политикой в стране, достаточно посмотреть на некоторые цифры.

Так, за последние 5 лет в Беларуси произошло уменьшение численности студентов на 36%, сокращение финансирования на 44%, сокращение расходов бюджета на одного студента составило 25%.

Как заметил эксперт, Беларусь по финансовым расходам на одного студента среди европейских стран находится в четверке стран-аутсайдеров вместе с Болгарией, Румынией и Сербией.

«Государство не хочет тратить деньги на образование в Беларуси. Печальная картина – недофинансирование образования. Ведь если нет денег, то не может быть и качества», – заявил Владимир Дунаев.

Эксперт обратил внимание на еще один интересный факт: за 17 лет (с 2000 по 2017 годы) доля безработных среди лиц с высшим образованием увеличилась в республике в два раза.

Это говорит лишь о том, считает Дунаев, что наша система образования готовит специалистов ненужного профиля, с компетенциями, которые не нужны на рынке труда.

Показательны в этом смысле данные опросов, проведенных экспертами Всемирного банка в 2008-2009 годах: компании Беларуси не могут найти работников с «правильным» набором навыков даже в тех случаях, когда имеется значительное количество специалистов с официальными дипломами высокого уровня.

«А это, по моему, самый суровый приговор качеству нашей системы образования», – констатировал эксперт.

Опроверг Владимир Дунаев еще один миф и о доступности белорусского образования.

По его словам, исследование показало, что данный уровень в стране упал с 82% (для молодых людей 17 лет) в 2011 году до 68% в 2016 году. Сократилась доступность высшего образования, в том числе, и для социально уязвимых групп: из сельской местности и людей с инвалидностью.

Куда уезжают белорусы учиться и кто едет к нам

В свою очередь, уверены эксперты, одним из показателей качества образования является также сальдо въезда-выезда студентов. Так, если страна привлекательна для иностранных студентов, и их приезжает учиться много, это свидетельствует о том, что система образования в стране вполне неплохая.

«Скажу так, что руководители нашей системы образования поняли, что на зарубежных студентах можно заработать, и количество таких студентов с 2010 года по 2017 год увеличилось на 56%, – отметил эксперт Общественного Болонского комитета Павел Терешкович. – Возможно, на первый взгляд покажется, что это хорошая цифра. Но вот если мы сравним этот показатель с другими странами, наши успехи уже покажутся довольно скромными: в Литве рост произошел на 170%, в Грузии на 300%».

По словам эксперта, у нас учится сегодня примерно около 15 тыс. зарубежных студентов. Крупнейшие группы иностранцев в 2017/18 учебном году составляли студенты из Туркменистана (48,6%), России (10,2%), Ирана (6,4%), Китая (6%), Таджикистана (3,1%), Нигерии (3%), Шри-Ланки (2,7%), Азербайджана (2,7%) и Индии (2,1%).

Выходит, что в Беларуси каждый второй иностранный студент – это гражданин Туркменистана. При этом нужно понимать, что «туркменский феномен» связан исключительно с политическим фактором: после визита Лукашенко в Ашхабад в 2010 году Беларусь получила большую квоту на прием туркменских студентов.

Между тем, белорусов, которые учатся за рубежом, около 25 тыс.

По словам Терешковича, здесь наметилась такая тенденция: сократилось количество белорусов, которые учатся в России (в два раза за семь лет), при этом все больше белорусов едет учиться в Польшу.

Ирина Мурина, «Ежедневник»


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