«Секрет» раскрыт: как водителям выставляют счета за неоказанные услуги 7.02.2019, 10:07

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Архивное фото politring.com

Особенности национальной «спецэвакуации».

Казалось бы, историями про принудительную эвакуацию автомобилей уже сложно удивить, но нет: есть место неизведанному в этом мире! Наши чиновники усиленно стараются и трудятся, чтобы снова оказаться в центре внимания. Своеобразная трактовка ими законов в совокупности с попытками выставить счета за все и вся, даже за то, чего не было, заставляет нас снова вернуться к теме эвакуации.

В редакцию ABW.BY обратился Кирилл:

"25.10.2018 в 15.50 я оставил машину под знаком "Остановка запрещена" на тротуаре на улице Куйбышева, 22, так как не смог найти место для стоянки. Пробыл в здании около 20 минут, когда мне позвонил незнакомый человек и сообщил, что мою машину эвакуируют. Я быстро прибежал к автомобилю, который уже "висел" в воздухе, поднимаемый погрузчиком. Сразу же обратился к инспектору, чтобы машину опустили на землю, но работник эвакуатора опустил ее на землю только после того, как поставил на платформу эвакуатора. Поскольку с нарушением я согласился, сотрудник ГАИ составил постановление о наложении административного взыскания за нарушение ПДД, я его подписал. Впоследствии штраф оплатил сразу же, как только он появился в ЕРИП, - 24,5 рубля.

Также сотрудник ООО "Белспецавтоэвакуация" сказал мне, что я должен оплатить эвакуацию моего ТС, которую он не совершал, и передал мне на подпись акт приема-передачи ТС и протокол осмотра. Я отказался их подписывать. Ситуация на сегодняшний день такая: мне и моей маме, которая по документам является собственником авто, пришли повестки в суд. ООО "Белспецавтоэвакуация" подало исковое заявление и пытается взыскать с нас 60 рублей за эвакуацию автомобиля, проценты за пользование чужими деньгами и затраты на госпошлину. Правомерны ли действия этой организации?"

Будем разбираться. Кирилл был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.18.22 КоАП:

В такой ситуации инспектор ГАИ согласно ст.8.10 ПИКоАП имел полное право произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства.

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения.

При совершении водителем административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной автомобильной инспекции вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

Здесь важно условие, которое оговаривается в норме, - "если водитель не находится в непосредственной близости от транспортного средства".

В ситуации с Кириллом водитель как раз находился в непосредственной близости от автомобиля, поэтому принудительная эвакуация по решению ГАИ в итоге не состоялась.

У ООО "Белспецавтоэвакуация" другое мнение по этому поводу: сам факт подъема автомобиля погрузчиком здесь расценивают как произошедшую принудительную эвакуацию.

Посмотрим, как закон трактует понятие "принудительная эвакуация".

Постановление СМ РБ №986 "Об утверждении инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства"

Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства - принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел либо иным организациям, определенным законодательством, а также доставление транспортного средства путем непосредственного управления им сотрудником Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - Государственная автомобильная инспекция) на охраняемую стоянку в случаях, установленных законодательными актами.

Перемещение означает, что предмет убыл из точки "А" и прибыл в точку "Б". Это же следует из пп. 7-8 названной Инструкции, в которых указано, что при принудительной эвакуации составляется протокол осмотра, в котором указывается место, откуда произведена эвакуация, а также место (охраняемая стоянка), куда будет помещено эвакуируемое транспортное средство.

Что же в таком случае указано в протоколе осмотра автомобиля Кирилла? Может, "произведена эвакуация на погрузчик и обратно"?

Нет, в протоколе ни слова о том, куда доставлено эвакуируемое транспортное средство. "Забыли", в общем, написать. А вот 60 рублей потребовать не забыли.

Помимо прочего, указание места, куда будет эвакуироваться транспортное средство, обязательно и в силу ч.4 ст.8.10 ПИКоАП:

4. В протоколе дополнительно указываются дата, время и место (адрес), с которого производится принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства, тип и марка (модель) транспортного средства, его регистрационный знак, перечень имеющихся видимых дефектов и повреждений транспортного средства, адрес охраняемой стоянки, на которую будет помещено данное транспортное средство, должность, фамилия, имя и отчество работника Государственной автомобильной инспекции, составившего протокол. При помещении транспортного средства на охраняемую стоянку в протоколе указываются наименование организации, фамилия, имя и отчество лица, принявшего данное транспортное средство на хранение.

Может, исковое заявление раскроет нам тайну, куда же все-таки перемещался автомобиль силами ООО "Белспецавтоэвакуация"?

Увы, и этот документ не содержит сведений, куда предполагалось принудительно переместить (эвакуировать) автомобиль. В иске нет также пояснений, что ООО "Белспецавтоэвакуация" понимает под термином "принудительная эвакуация". Просто вернули в тот же день, и все. А почему именно 60 рублей и что это за тариф?

"Секрет" раскрыт

Такой тариф действительно существует, но только за "принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства на охраняемую стоянку", а не за подъем автомобиля на эвакуатор и выгрузку его обратно на проезжую часть. Как видно из таблицы, единицей измерения данной услуги является именно "доставка" транспортного средства до стоянки, а не манипуляции краном.

Таким образом, резюмируем, что выставление денежного счета в данном случае неправомерно, поскольку услуги по принудительной эвакуации транспортного средства и его доставке на автостоянку произведены не были, а значит, и некий тариф в 60 рублей здесь нельзя применить.

Кириллу же мы советуем смело идти в суд и доказывать факт неоказания ООО "Белспецавтоэвакуация" услуги по доставке автомобиля до места хранения, за которую они выставили счет. А редакция ABW.BY ему в этом поможет.

P.S. Заодно отметим, что огласка всех вопиющих случаев принудительной эвакуации автомобилей приносит свои плоды. После выхода материала "Дольше стоит - больше денег потребуем", или Как на автохламе госконтора решила озолотиться" автовладелец потребовал вернуть ему ТС без оплаты, однако получил отказ. На сегодняшний день нам достоверно известно, что в отношении и.о. директора ООО "Белспецавтоэвакуация" в связи с произошедшим был составлен протокол по ст.23.39 КоАП "Самоуправство". Мы обязательно посетим судебное рассмотрение по этому делу и расскажем, чем все закончилось.