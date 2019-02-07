Золотовалютные резервы Беларуси снизились на $139,9 миллионов 7.02.2019, 10:09

«Золотой запас» Лукашенко тает.

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2019 года, по предварительным данным, составили 7,018 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за январь на 139,9 млн долларов (на 2%), сообщает tut.by.

Как говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 650 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

За 2018 год золотовалютные резервы снизились на 2,2%, или на 157,7 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.