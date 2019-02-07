Рентгеновская история Валерий Коронкевич, «Свободные новости»

7.02.2019, 10:19

Иллюстрационное фото

Как чиновники «зарабатывают» на здоровье людей.

На протяжении полугода в Хотимской ЦРБ не работает рентген. Это связано с тем, что очередной бюджетный аппарат вышел из строя, опасен и не пригоден для дальнейшего использования. Жители района столкнулись с проблемой на ровном месте. Невозможность провести простое по современным меркам медицинское обследование заставляет их ехать в другие районные центры. Но ведь это затраты, и немалые.

Съездить в Костюковичи и назад — 30 рублей, Климовичи — 50. Так и передвигаются по районам области хромые, больные хотимчане, старушки, матери с малолетними детьми, чтобы сделать заветный снимок.

Рентгеновская история не нова для района. В свое время «депутат палаты представителей» от нашего избирательного округа Тамара Белкина пообещала избирателям добиться приобретения и установки нового импортного рентгеновского аппарата. Свое обещание она выполнила, аппарат стоимостью 1 миллион долларов США китайского производства был приобретен. Устанавливала его специальная бригада из китайских и наших специалистов. Для того чтобы поставить аппарат в кабинет, пришлось проломить наружную стену здания ЦРБ. При помощи самодельных приспособлений это чудо техники было установлено. Но недолго музыка играла. Твердо убежден, что и тогда уже существовали серые схемы закупок оборудования, за которые сейчас в Минске судят высокое медицинское начальство. Аппарат, возможно, был куплен по этой коррупционной схеме. Через несколько лет работы он приказал долго жить. Но власти быстро отреагировали, жители района тогда не так болезненно пережили тот период. И вот опять нескладуха...

На обращения в различные инстанции граждане получали и получают одинаковые ответы — ждите, скоро сделаем. Один мой знакомый обратился к заместителю председателя райисполкома Николаю Хучеву. На вопрос, когда заработает рентген, тот так и ответил: «Скоро». Проблема, оказывается, в приобретении 800 килограммов листового свинца для изоляции кабинета. Всего-то! Целому району не под силу?

Всякому ожиданию есть предел. Людям не нужны отговорки, людям необходима справедливость. Поэтому обратились в Комитет государственного контроля. По результатам проверки было вынесено правильное решение. Но от этого пациентам ни холодно, ни жарко. Решение есть, но аппарат не работает. Люди, которые отвечают за данный вопрос, не проявляют рвения. А стоило бы, ведь нет ничего дороже, чем жизнь человека и справедливость.

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»