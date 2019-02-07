Süddeutsche Zeitung: Франция выступит против «Северного потока-2» 7.02.2019, 10:24

Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Париж хочет усилить энергетическую независимость Европы от РФ.

Франция намерена выступить против Северного потока-2 во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французском правительстве, передает liga.net.

"Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что газопровод уже привел к многочисленным стратегическим проблемам в отношениях между Брюсселем и Москвой.

Голосование касается так называемой газовой директивы, изменить которую предлагает председательствующая в Совете ЕС Румыния. Она предлагает ввести строгие правила для газовых маршрутов и их импортных и морских частей на территории Евросоюза. Если предложение Румынии поддержит 16 из 28 стран ЕС, то поставщики третьих стран больше не смогут поставлять в Европу газ, являясь операторами газотранспортной системы. Это серьезно осложнит реализацию Северного потока - 2, в котором роль поставщика и оператора отводятся российскому Газпрому.

Германия выступает против изменения директивы, рассчитывая на поддержку Франции, Нидерландов, Бельгии, Греции и Кипра. Ранее поднятию этого вопроса препятствовали предыдущие два председательства в ЕС - австрийское и болгарское.

Напомним, 13 декабря 2018 года Европарламент осудил строительство Северного потока-2, приняв резолюцию, в которой называет газопровод политическим проектом, "угрожающим энергетической безопасности Европы.

В тот же день аналогичную резолюцию приняла Палата представителей Конгресса США.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. По данным Газпрома, уже проложено около 300 км трубопровода.

Северный поток-2 хотят пустить в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Газпром. Партнеры российского моноплиста - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) – обещали профинансировать 50% проекта.