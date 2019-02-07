закрыть
7 февраля 2019, четверг, 10:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Süddeutsche Zeitung: Франция выступит против «Северного потока-2»

  • 7.02.2019, 10:24
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Париж хочет усилить энергетическую независимость Европы от РФ.

Франция намерена выступить против Северного потока-2 во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французском правительстве, передает liga.net.

"Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что газопровод уже привел к многочисленным стратегическим проблемам в отношениях между Брюсселем и Москвой.

Голосование касается так называемой газовой директивы, изменить которую предлагает председательствующая в Совете ЕС Румыния. Она предлагает ввести строгие правила для газовых маршрутов и их импортных и морских частей на территории Евросоюза. Если предложение Румынии поддержит 16 из 28 стран ЕС, то поставщики третьих стран больше не смогут поставлять в Европу газ, являясь операторами газотранспортной системы. Это серьезно осложнит реализацию Северного потока - 2, в котором роль поставщика и оператора отводятся российскому Газпрому.

Германия выступает против изменения директивы, рассчитывая на поддержку Франции, Нидерландов, Бельгии, Греции и Кипра. Ранее поднятию этого вопроса препятствовали предыдущие два председательства в ЕС - австрийское и болгарское.

Напомним, 13 декабря 2018 года Европарламент осудил строительство Северного потока-2, приняв резолюцию, в которой называет газопровод политическим проектом, "угрожающим энергетической безопасности Европы.

В тот же день аналогичную резолюцию приняла Палата представителей Конгресса США.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. По данным Газпрома, уже проложено около 300 км трубопровода.

Северный поток-2 хотят пустить в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Газпром. Партнеры российского моноплиста - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) – обещали профинансировать 50% проекта.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип