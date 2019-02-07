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«Посмотрели на снег – а он весь черный»: жители Могилевщины борются с заводом «Омск Карбон»

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  • 7.02.2019, 10:39
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Иллюстрационное фото

На регион надвигается экологическая катастрофа.

В прошлом году осенью жители поселения Вейно на Могилевщине начали замечать странную пыль, к тому же появился неприятный запах, сообщает «Белсат».

«Дочка вышла погулять на улицу с маленькой внучкой и одела белую куртку. Через некоторое время она говорит: «Мама, у меня какие-то хлопья на куртке!» Посмотрели на снег, а он весь черный», – вспоминает жительница Вейно Людмила Костусева.

Только через несколько дней местные узнали, что завод «Омск Карбон Могилев» начал работу в тестовом режиме. До жилых домов – менее километра. В настоящее время предприятие временно не работает, но от липкой сажи – не избавиться.

Сразу после запуска завода у Геннадия Волкова умерли более семидесяти кроликов.

«Стали падать просто так. Никаких симптомов не было ни на морде, ни на лапах, нигде. Придешь с работы, все… лежит, ничего не знаешь» – рассказывает Геннадий.

Местные связывают падеж скота именно с выбросами. Ведь кролики погибли во всей деревне одновременно. Люди не понимают, как при таком соседстве дальше вести хозяйство. Но производство загрязняет не только воздух, но и воду.

«Все впадает в реку Новосельская, там находилось хорошее озеро, где мы постоянно купались с детьми», – говорит житель Вейно Виктор Прудников.

Сейчас санитарные органы запретили купаться и ловить рыбу в местных водоемах. Ведь загрязнение превышает допустимые нормы в 600 раз.

Мы попали на встречу руководства Могилевского района и завода «Омск Карбон Могилев» с жителями Вейно. На обращения местных чиновники отвечают, что экологическая ситуация в районе нормальная. По словам чиновников, выбросы были незначительны, и в дальнейшем работа завода на окружающую среду не повлияет. Однако люди не верят в такие гарантии безопасности.

Вместе с местным правозащитником Владимиром Кравченко мы направились ближе к заводу, чтобы увидеть санитарную зону вокруг предприятия «Омск Карбон Могилев».

«В санитарной зоне 40% территории должно быть засажено зелеными насаждениями, устойчивыми к химическому загрязнению. Этого сделано не было. Посадки занимают менее 10% этой территории», – утверждает Кравченко.

Также при строительстве завода не сделали необходимых шагов для снижения вредного влияния. Чтобы добиться компенсации за нанесенный ущерб, жители решили подать в суд на собственников и руководство завода. Но юристы собираются пойти еще дальше и хотят создать наблюдательную комиссию, которая будет контролировать деятельность центров контроля за воздухом, выбросами в водоемы и в землю химических веществ.


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