Лукашенко и Венесуэла: пять проваленных обещаний 5 7.02.2019, 10:52

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Фото: Reuters

А планы-то были грандиозные!

Udf напоминает о совместных обещаниях Лукашенко и правителей Венесуэлы.

Беларусь и Венесуэла одержат победу над «деструктивными силами американского империализма»

Самое странное обещание во время сотрудничества властей двух стран прозвучало во время первого визита Уго Чавеса в Минск в 2006 году.

«У наших республик – общие корни, и сейчас мы еще более, чем когда-либо, уверены в том, что победим деструктивные силы, силы американского империализма», – заявил Чавес.

Остается загадкой, что конкретно имел в виду покойный президент Венесуэлы, но очевидно, что его обещание и не могло сбыться.

Фото: СТВ

Венесуэла обеспечит Беларусь нефтью на 200 лет

Это Александру Лукашенко обещал Чавес, при котором сотрудничество двух стран достигло небывалых масштабов.

«Нефть, которая вам нужна, находится здесь, вам хватит ее на 100, на 200 лет», – уверял президент Венесуэлы.

Лукашенко был рад: «Мы совместно будем ее перерабатывать и реализовывать нефтепродукты на европейском рынке».

На деле поток венесуэльской нефти в Беларусь длился совсем недолго: оказалось, возить через полмира танкерами ее невыгодно.

Фото: Reuters

Беларусь и Венесуэла «всерьез и надолго» заложили основы сотрудничества

В этом народы уверял лично Лукашенко.

«Некоторые начали сомневаться в серьезных перспективах сотрудничества Беларуси и Венесуэлы, но мы всерьез и надолго заложили основы сотрудничества», – сказал руководитель страны во время одной из встреч с Уго Чавесом.

Реальность помешала осуществить обещанное. Все сотрудничество сошло на нет после смерти Чавеса.

Согласно Белстату динамика товарооборота между государствами была следующая.

2011 год – $ 1,3 млрд

2012 год – $ 580 млн

2013 год – $ 83 млн

2014 год – $ 99 млн

2015 год – $ 27 млн

2016 год – $ 2 млн

2017 год – $ 10 млн

В данных Белстата по товарообороту со странами мира в январе-ноябре 2018 года Венесуэла не упоминалась.

Беларусь и Венесуэла значительно нарастят сотрудничество в 2017-2019 годах

Лукашенко обещал это во время последнего визита Николаса Мадуро в Минск в 2017 году.

«Вы знаете мой характер и характер Николаса: мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших двух лет, а за пять лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют», – заявил Лукашенко о значительном наращивании двустороннего сотрудничество.

Вышеупомянутые данные Белстата свидетельствуют, что этого не произошло.

Лукашенко прилетит к Мадуро и активизирует сотрудничество

Обещание Лукашенко образца той же двухлетней давности.

«Уже в ближайшее время в 2018 году во время моего визита в Венесуэлу мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях. И не только утвердить эту дорожную карту – мы ее начнем уже реализовывать», – анонсировал Лукашенко.

Но в Венесуэле так в прошлом году и не объявился.

Вся конкретика в сотрудничестве с это страной в 2018-м заключалась в поручении Лукашенко выделить Венесуэле на безвозмездной основе 500 тонн сухого молока. Вполне вероятно, что дружба властей двух стран на этом символическом жесте может и закончиться.