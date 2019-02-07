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Белорусы могут слетать в Рим или Франкфурт за 10 евро

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  • 7.02.2019, 11:01
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Купить билеты на перелет по таким низким ценам можно до полуночи в четверг.

Новые направления по экспериментальным тарифам открыла национальная авиакомпания «Белавиа». Стоимость полета в одну сторону обойдется всего в 10 евро (+ таксы и сборы в одну сторону), соответственно, в обе стороны - 20 евро с таксами и сборами, пишет kp.by. Экспериментальные тарифы пополнили направления в Рим, Франкфурт, Казань и Кишинев.

Купить билеты на перелет по таким низким ценам можно до полуночи в четверг, а совершить путешествие - с 8 февраля по 7 марта. Причем акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Продажа акционных билетов производится только на сайте belavia.by. Самые низкие тарифы - в графе со значком василька.

Авиакомпания обращает внимание, что изменения времени и даты вылета по условиям акции запрещены. А использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.

- Купленные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается, - предупреждают в «Белавиа».

Необходимо учитывать и то, что при неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту. То есть пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченную сумму, включая таксы и сборы, пассажиру тоже не вернут.


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