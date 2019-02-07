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Профсоюз РЭП добился отмены депортации гражданина Украины

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  • 7.02.2019, 11:24
Сергей Проценко
Фото: tut.by

Многодетный отец Сергей Проценко уже 10 лет живет в Беларуси.

Гомельский областной суд отменил решение суда Буда-Кошелевского района и постановление о высылке из Беларуси 40-летнего украинца Сергея Проценко, передает «Радыё Свабода».

Сергей Проценко десять лет живет в Беларуси. Он женился на жительницей Буда-Кошелево. Семья воспитывает троих детей, которым два, четыре и девять лет.

В октябре 2018 года Буда-Кошелевский РОВД принял решение о высылке Сергея из Беларуси на три года - за административное правонарушение. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улице задержала милиция. Это и стало поводом для его высылки.

Решение о «высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественной безопасности» принял Буда-Кошелевский РОВД. Жалоба в областную милицию не принесла плодов. Суд Буда-Кошелевского района оставил решение милиции в силе.

Сергей Проценко обратился за юридической помощью в Гомельское представительство правозащитного центра «Вясна». Совместно с независимым профсоюзом РЭП правозащитники подготовили жалобу в Гомельский областной суд. Украинец вступил в профсоюз РЭП.

Жалобу в Гомельском областном суде в апелляционном порядке рассматривала коллегия под представительством судьи Валентины Лукашенко.

За последние 2 месяца стало известно по крайней мере о трех случаях самоубийства граждан России, которые связаны с аннулированием вида на жительство и угрозой высылки из Беларуси.

35-летний Сергей Борисов из Лоева, который прожил в Беларуси 17 лет и получил решение о высылке на 4 года, оставил записку: «Я не знаю, куда ехать. Для них это просто, а для меня — в никуда». В Борисова остались брат-инвалид, мать-пенсионерка.

В Буда-Кошелево отцу шестерых детей Виталию аннулировали вид на жительство и угрожали выслать на 10 лет. Сергея уволили с мясокомбината, он не имел 100 рублей, чтобы оплатить оформление временного разрешения на проживание. От безысходности Виталий совершил самоубийство.

31 декабря 2018 года добровольно покончил с собой 68-летний житель Брагинского района Николай Демиденко. Ранее Николай жил в Карелии, имел еще советский паспорт, никак не мог сделать новый. У него были штрафы за административные правонарушения - появление в нетрезвом состоянии в общественном месте. Он злоупотреблял алкоголем, поэтому не мог оформить документы.


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