закрыть
7 февраля 2019, четверг, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

НАТО обвинило Россию во вмешательстве в дела Балкан

1
  • 7.02.2019, 11:29

Москва должна уважать решение Северной Македонии о вступлении в Альянс.

Лидер НАТО обвинил Россию в попытках повлиять на процесс приема балканских стран в военный альянс, сообщает «Голос Америки».

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил об этом в эксклюзивном интервью Euronews в Брюсселе.

Интервью состоялось в тот же день, когда Республика Северная Македония под своим новым названием подписала протокол, открывающий ей дорогу к вступлению в НАТО.

«Россия пытается вмешаться, пытается вмешаться в политические процессы в суверенных странах, – заявил Столтенберг в Euronews. – Я думаю, это неправильно».

«НАТО уважает решения независимых суверенных государств, вне зависимости от того, хотят ли они вступить в НАТО или нет, – добавил он. – В Скопье мы видели, что большинство в парламенте, большинство политических партий хотели вступления в НАТО, и мы это приветствуем. Но в Сербии, например, они четко заявили, что не хотят вступать в НАТО, и мы уважаем это».

«Поэтому Россия должна уважать решения суверенных государств, если они хотят вступить в НАТО, даже если ей это не нравится», – резюмировал он.

Столтенберг также затронул тему выхода Вашингтона и Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соглашение запрещает обеим странам использовать ракеты средней и малой дальности. Вашингтон обвиняет Россию в его нарушении.

«Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы попытаемся убедить Россию вернуться к соблюдению договора, – сказал Столтенберг. – Завершению процесса выхода предшествует шестимесячный период, в течение которого Россия может вернуться. Она все еще может вернуться».

«Наша реакция будет взвешенной, она будет оборонительной по ее характеру, и мы будем изучать не только военные последствия, но и возможные новые инициативы по контролю над вооружениями, – заявил генсек альянса. – Но мы должны сделать все, чтобы в мире без договора о РСМД и с новыми российскими ракетами НАТО было способно обеспечивать сдерживание и оборону».

Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Он запрещает производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип