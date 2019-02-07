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«Баста!»: Лукашенко - тунеядец №1

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  • 7.02.2019, 11:42
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Клоуны и лентяи живут за счет простых белорусов.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото с улиц Минска, где появились надписи «Лукашэнка - дармаед №1».

Граффити посвящено декрету №1, который вступил в силу в Беларуси. Белорусы прекрасно понимают, что именно власти являются главными тунеядцами в стране.

Как отметила в комментарии Сharter97.org общественная активистка Ольга Николайчик, Лукашенко совсем не интересуется проблемами людей:

«Диктатор и его окружение просто издевается над простыми людьми. А самое главное то, что это делается за наш счет. Посмотрите, каких лентяев и клоунов мы содержим за наши деньги», - отметила активистка.


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