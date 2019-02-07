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Экс-президент Бразилии да Силва приговорен к новому тюремному сроку

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  • 7.02.2019, 11:47
Лула да Силва

Его обвинили во взяточничестве и отмывании денег.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признан виновным во взяточничестве и отмывании денег и приговорен к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы. Этот приговор, вынесенный в среду, 6 февраля, судом первой инстанции в городе Куритиба, еще может быть обжалован, указывает агентство dpa, пишет «Немецкая волна».

Суд счел доказанным, что да Силва помог одной из строительных фирм получить заказы у контролируемого государством нефтяного концерна Petrobras в обмен на ремонтные работы в поместье в городе Атибая в штате Сан Паоло.

"Как если бы она была их собственностью"

Лула да Силва неоднократно заявлял, что собственником поместья является не он, а его знакомый предприниматель. Однако судья Габриэла Хардт обосновала свое решение тем, что политик и его семья некоторое время пользовались недвижимостью так, "как если бы она была их собственностью".

В 2017 году Лула да Силва уже был приговорен за коррупцию и отмывание денег к тюремному заключению на срок 9 лет и 6 месяцев, впоследствии увеличенный до 12 лет и 1 месяца. В настоящее время 73-летний политик отбывает наказание в тюрьме Куритибы.

Судья Сержиу Мору, вынесший да Силве приговор в 2017 году, сегодня занимает должность министра юстиции и общественной безопасности в кабинете президента Жаира Болсонару.


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