«Сейчас на авторынке продавцов больше, чем покупателей» 2 7.02.2019, 11:52

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Что происходит на авторынке в Барановичах.

Как менялись цены на подержанные машины, какими авто интересовались барановичане, чем жил авторынок города в 2018-м и чего ждать от года нынешнего, узнала intex-press.by.

Авторынок «Звездный»: без надежды на продажу

Барановичский авторынок «Звездный» сегодня не узнать. Там, где еще лет 10 назад вовсю кипела жизнь и невозможно было найти место для машины, сегодня – пустота. Продавцы рассказывают, что сейчас по воскресеньям выставляется около 30 автомобилей, и с ностальгией вспоминают, как раньше на авторынке можно было встретиться почти со всеми знакомыми и приятелями.

– Сейчас бывает, что продавцов больше, чем покупателей. Да и продаж уже практически нет. Для меня авторынок – это скорее привычка. Заглядываю, чтобы с приятелями увидеться, новости обсудить.

Продать машину, честно говоря, там даже не надеюсь – выкладываю объявления в интернет, – рассказывает горожанин Виктор, который торгует автомобилями около 10 лет.

По его словам, покупатели если и приезжают на авторынок «Звездный», то только чтобы посмотреть машины, «пощупать», а потом найти объявления о продаже таких же моделей в сети.

На рынке представлены разные марки автомобилей. Ценовой диапазон – от 3 до 5 тысяч у.е.

– Денег у людей сейчас немного, вот и подстраиваешься. Дорогие машины я на продажу не беру – на них нет спроса. Совсем дешевые – до 2000 долларов – тоже: из корыта не сделаешь конфетку, – делится Виктор.

«Варится в собственном соку»

О том, что рынок подержанных машин в 2018 году в Барановичах был не слишком активным, говорят и в автохаусе «Стелсмоторс». Так, по сравнению с 2017 годом количество «приценивающихся клиентов» уменьшилось примерно наполовину. Процентов на 30 упали и продажи.

Представитель автохауса «Стелсмоторс» Олег также отмечает, что горожане интересуются преимущественно недорогими машинами и готовы отдать за понравившийся авто в среднем 6–8 тысяч рублей. Популярностью пользуются «немцы» и «французы», их считают надежными.

– Несмотря на то, что покупают реже, конкуренция на рынке не снизилась. Кто-то из «перекупов» ушел, но оставшиеся либо легализовались, либо стали продавать не по одной машине, а по несколько, – рассказывает Олег.

По его словам, белорусский авторынок уже несколько лет варится «в собственном соку»:

– Из Европы и России автомобили возить уже не выгодно, поэтому практически все, что сейчас представлено, – это машины, которые меняют хозяина внутри страны.

Дорогие машины – под заказ

Машины подороже, а такими продавцы подержанных авто называют автомобили стоимостью от 7 тысяч долларов, не часто, но тоже находят своих покупателей. Правда, именно в этом сегменте произошло заметное колебание цен.

– За год стоимость таких автомобилей снизилась примерно на 10%, – отмечают в автохаузе. Дорогие подержанные машины можно приобрести и у перекупов, но только «под заказ».

– Если ко мне обратится потенциальный покупатель, я могу взяться и за авто, которое после «доведения до ума» будет стоить 9 тысяч долларов, – рассказывает Виктор. – Но таких заказов у меня в последнее время все меньше. В 2017 году у меня купили три дорогие машины, в 2018-м – только одну.

Косвенным подтверждением падения спроса на новые, а значит – недешевые автомобили в Барановичах является закрытие летом 2018 года автосалона Geely, который проработал в нашем городе почти четыре года.

Чего ждать?

Прогнозировать, как будут развиваться события на автомобильном рынке в наступившем 2019 году, продавцы машин не берутся. Говорят, многое зависит от законов, регулирующих продажу и пользование авто в Беларуси, России и странах Европы. Вдруг что-то изменится?

Не менее существенный фактор – благосостояние населения.

– Пока зарплаты будет хватать только на то, чтобы оплатить коммуналку и дожить до следующей получки, о покупке новой или даже хорошей подержанной машины никто не будет думать. Поэтому если благосостояние народа существенно не изменится, то вряд ли какие-то кардинальные изменения произойдут и на авторынке, – отмечают продавцы автомобилей.