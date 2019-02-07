Лявон Вольский презентовал альбом «Гравітацыя»
- 7.02.2019, 11:59
Новый альбом завершает трилогию, начатую дисками «Грамадазнаўства», «Псіхасаматыка».
Сегодня состоялся релиз нового альбома легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского «Гравітацыя». Диск рассказывает про все основные стадии человеческой жизни: от рождения до смерти. Концертная презентация альбома состоится 2 марта в Prime Hall, пишет nn.by.
Новый альбом «Гравітацыя» завершает трилогию, начатую дисками «Грамадазнаўства» (2014), «Псіхасаматыка» (2016). Как и предшественники, он был записан в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом.
Средства на запиcь и выпуск собирались через краудфандинг. Сейчас начинается процесс рассылки лотов и информации донаторам проекта. Новый альбом доступен на iTunes и других цифровых площадках.