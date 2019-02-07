Лявон Вольский презентовал альбом «Гравітацыя» 7.02.2019, 11:59

Лявон Вольский

Фото Андрея Давыдчика

Новый альбом завершает трилогию, начатую дисками «Грамадазнаўства», «Псіхасаматыка».

Сегодня состоялся релиз нового альбома легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского «Гравітацыя». Диск рассказывает про все основные стадии человеческой жизни: от рождения до смерти. Концертная презентация альбома состоится 2 марта в Prime Hall, пишет nn.by.

Новый альбом «Гравітацыя» завершает трилогию, начатую дисками «Грамадазнаўства» (2014), «Псіхасаматыка» (2016). Как и предшественники, он был записан в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом.

Средства на запиcь и выпуск собирались через краудфандинг. Сейчас начинается процесс рассылки лотов и информации донаторам проекта. Новый альбом доступен на iTunes и других цифровых площадках.