Зачем «путинским» нужен был Крым Виталий Портников

7.02.2019, 11:59

Виталий Портников

Когда речь идет о деньгах – тут уже не до сохранения чистоты «сценического образа».

В 2014 году, вскоре после того, как российские войска оккупировали Крым, я оказался в прямом эфире Радио Свобода с предпринимателем Борисом Титовым, которому поручено изображать в руководстве России бизнес-омбудсмена и чуть ли не либерала. Впрочем, на этот раз он в либерализме не упражнялся, хамил, вел себя как подлинный унтер-пришибеев. После программы друзья разъяснили мне, что я не должен удивляться такому преображению Титова: и он сам, и его клиенты-бизнесмены имеют большие виды на крымское имущество. А когда речь идет о деньгах, причем о легких, шальных деньгах – тут уже не до сохранения чистоты «сценического образа».

Я вспомнил об этом разговоре с разгорячившимся омбудсменом, когда узнал о решении одного из московских судов удовлетворить иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Навальный опубликовал расследование, которое свидетельствовало о поставках продуктов для Росгвардии по троекратно завышенным ценам и обогащении на этом одного из путинских охранников-соратников – одиозного Виктора Золотова. При этом собственник комбината «Дружба народов» Борис Кантемиров оказался человеком, приближенным к Золотову, бывшим главой центрального архива внутренних войск МВД.

Именно после этого расследования Золотов вызвал Навального на дуэль, а комбинат подал на активиста в суд, требуя удалить компрометирующую информацию. Хотя именно в истории с продуктами для Росгварии, как в капле воды, отразилась вся суть «крымского бизнеса» Кремля.

Судите сами. Комбинат «Дружба народов» был частью бизнеса украинского предпринимателя Юрия Косюка. После оккупации Крыма его формально продали, а фактически, по словам самого бизнесмена, «отжали» структуры, близкие к российскому руководству. Попросту говоря, комбинат забрало само государство. И после этого, как видим, передала Золотову, потому что государство – это он. Ну или соратнику Золотова, потому что сам глава Росгвардии – государственный служащий. И мало того, что сама «покупка» комбината – очень удачная «сделка», мало того, что «Дружба народов» получает подряды от правительства России и кредиты Россельхозбанка на миллиарды рублей, так еще возникает желание использовать его в схеме с поставками продуктов, сделать монополистом. Распоряжение подписывает лично российский премьер Дмитрий Медведев, бизнес процветает – а когда Навальный пытается рассказать о происходящем, суд требует от него удалить материалы расследования и не порочить честь «отжатого» комбината.

И это то, зачем Крым нужен был «путинским» – не ради сакрального Херсонеса и даже не потому, что «Крымнаш». А потому что в 90-е они опоздали к разделу пирога, а их начальник Путин – гарант того, что пирог, похоже, останется в руках тех, кому он достался. Вот и остается, как видим, захватывать новые территории, грабить их и придумывать собственные схемы наживы.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»