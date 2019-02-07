Две трети россиян заявили о нехватке денег на одежду 1 7.02.2019, 12:29

1,297

Потребительская уверенность едва не пробила «дно» 2016 года.

Затянувшийся кризис доходов, падающих пять лет подряд, продолжает подрывать экономические настроения россиян, пишет finanz.ru.

Индекс потребительской уверенности, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, в четвертом квартале упал с 67 до 65 пунктов и вплотную приблизился к «дну» кризиса, показанному в 2016 году.

Доля потребителей, у которых отсутствуют «свободные деньги» и которые вынуждены тратить весь доход лишь на базовые потребности, за октябрь-ноябрь выросла с 19% до 23%.

Число россиян, имеющих возможность покупать новую одежду, упало с 36% до 32%. Доля тех, кто может позволить себе развлечения вне дома, сократилась с 29% до 24%. Экономят на этих статьях 64% россиян.

За четвертый квартал их доля увеличилась на 10 п. п. и 8 п. п. соответственно. С 19% до 18% сократилась доля россиян, позитивно оценивающих перспективы на рынке труда на ближайшие полгода.

Число респондентов, ожидающих финансового благополучия, уменьшилось на 1 процентный пункт (п. п.), до 30%, хотя доля потребителей, готовых к тратам, выросла с 19% до 21%. Затянувшееся снижение доходов и неуверенность в перспективах на рынке труда привели к тому, что потребители стали еще пессимистичнее оценивать свое материальное положение в будущем, говорит директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

По словам Волковой, в четвертом квартале на первый план у россиян вышли переживания по поводу роста цен на еду. За октябрь-ноябрь 2018 года доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась сразу на 12 п. п., до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года.

При этом, согласно опросу, экономят на продуктах уже больше половины населения. По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения упали пятый год подряд. Годом ранее показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%. Годом ранее доходы упали на 1,2%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015-м - на 3,2%, а в 2014-м - на 0,7%.

Согласно Росстату, в прошлом году в среднем каждый гражданин РФ жил на 32 635 рублей в месяц - 1072 рубля, или 16 долларов в день. Номинальный рост - на 1213 рублей в месяц или 39 рублей (60 центов) в день - полностью сгорел в инфляции, которая к концу года ускорилась почти вдвое - до 4,3%.

Повышение НДС заберет из карманов потребителей 500 млрд рублей, что будет равносильно падению доходов в реальном выражении еще на 1%, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.