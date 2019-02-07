Как белорусам защититься от произвола властей? 4 Михаил Пастухов

7.02.2019, 12:36

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Михаил Пастухов

Нашей стране нужна судебная реформа и изменение законодательства.

Вместо претворения в жизнь правовых норм представители власти вымогают у граждан штрафы за всякие мелкие правонарушения. И такая политика, к сожалению, стала нашей повседневностью.

В предыдущем номере «Снплюс» был опубликован материал «Выполнят ли белорусы план по штрафам?». В нем известный юрист Гарри Погоняйло ответил на ряд вопросов, касающихся практики применения штрафов в Беларуси. Однако остались и другие, не менее важные вопросы.

Не слишком ли высока планка?

Действительно, со штрафами у нас получается явный перебор. И не только в суммах, заложенных в бюджет страны. Например, в 2017 году планировалось собрать 136,8 млн рублей, в 2018 году — 133 миллиона. В бюджете на 2019 год сумма штрафов снижена до 100 млн рублей. Может быть, не выполнили «план» в предыдущий год? Однако если верить просочившейся в интернет информации, то одно лишь Министерство внутренних дел за 2017 год пополнило казну на сумму свыше 133 млн рублей. Надо полагать, что и в 2018 году милицейские подразделения, в том числе сотрудники ГАИ, поработали не хуже.

Кипучей работой по сбору штрафов занимаются также налоговые органы, таможенные службы, тысячи контролеров Министерства транспорта и коммуникаций. Существенную помощь в сборе штрафов оказывают судебные органы. Ежегодно районные (городские) суды привлекают к административной ответственности, преимущественно штрафам, около 300000 человек. Большим штрафам подвергаются и юридические лица за налоговые, финансовые и прочие правонарушения.

В этой связи сумма в 100 млн рублей не представляется запредельной. К тому же, если эту сумму распределить по основным «сборщикам» штрафов и взять процесс под контроль, то ее можно не только достичь, но и в несколько раз превзойти. А вот реальный итог можно не оглашать, чтобы не будоражить народ.

Если принять во внимание, что в Беларуси по установившейся практике ежегодно привлекается к административной ответственности порядка трех миллионов человек, то «навар» от штрафной политики получается немалый. Во всяком случае, достаточный для того, чтобы чиновникам и силовикам дать новогодние премии за перевыполнение планов.

Правомерно ли штрафовать всех и вся?

Согласно ст.4.2 КоАП, административная ответственность основывается на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справедливости и гуманизма. Это означает, что граждане, а также юридические лица могут привлекаться к ответственности исключительно по закону, если в их действиях имеется состав правонарушения. При этом вынесенное решение должно быть справедливым и гуманным.

Между тем изучение практики в сфере административной ответственности вызывает ряд вопросов. Во-первых, у нас право налагать административные взыскания предоставлено более чем 30 государственным органам и тысячам уполномоченных лиц. Они могут штрафовать граждан как на месте, так и путем препровождения в соответствующие учреждения. Зачем их так много?

Процедура привлечения к административной ответственности регулируется в общем виде. Исключение составляет судебный порядок разбирательства такого рода дел. Права привлекаемых к ответственности лиц формально провозглашаются (ст.4.1 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях), но, по сути, не обеспечены. Почему граждане лишены возможности защищаться от произвола по этим делам, кроме случаев участия адвоката?

Возможности обжалования действий лиц, ведущих административный процесс, а равно пересмотра принятых решений весьма ограниченны. Так, постановление судьи по делу об административном правонарушении вступает в силу сразу после оглашения. Далее его можно пересмотреть в порядке надзора. Но почему нет апелляции, как по гражданским и уголовным делам?

Однако главным фактором, влияющим на ход административного разбирательства, следует признать незримое государственное давление. Оно проявляется в различных формах, начиная с показателей работы и кончая результатами в конце года. Так, все органы, которые вправе налагать штрафы, должны отчитаться об успехах в этом важном деле. Судя по информации о расследовании громких коррупционных преступлений, колоссальные суммы возмещения причиненного государству вреда переводят в казну органы КГБ и Следственного комитета. Коррупционеры, стремясь избежать ответственности, идут на сотрудничество со следствием и возмещают многотысячные суммы.

С учетом изложенного, можно утверждать, что массовое привлечение граждан к штрафам (по сути, каждого третьего в течение года) является серьезным отступлением от принципов демократического социального правового государства, принципов административного права и процесса. Вместо претворения в жизнь правовых норм представители власти вымогают у граждан штрафы за всякие мелкие правонарушения. И такая политика, к сожалению, стала нашей повседневностью.

Как защититься от произвола?

В сложившихся условиях надеяться на помощь органов власти, в том числе судов, не приходится. Значит, надо рассчитывать на себя и сделать какие-то шаги по преобразованию действующей системы и законодательства. Лично я предлагаю следующую программу мер или шагов.

Первое. С участием независимых юристов подготовить новый Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс об административном судопроизводстве. В первом кодексе надо значительно сократить составы административных правонарушений, а также виды и размеры санкций. Так, максимальный размер штрафа для гражданина не должен превышать 0,5 размера средней заработной платы по стране и учитывать его материальное положение. Что касается второго кодекса, то в нем следует более четко прописать права граждан, привлекаемых к ответственности, и гарантии их обеспечения. В частности, предлагается разрешить приглашать для своей защиты любых юристов, а не только адвокатов. Гражданин также вправе подавать апелляцию на постановление судьи о наложении на него административного взыскания. Число органов и должностных лиц, уполномоченных привлекать к административной ответственности, следует сократить.

Второе. Исключить практику свидетельских показаний на суде работников милиции, особенно по делам о проведении несанкционированных мероприятий. В условиях ограниченной гласности и состязательности процесса гражданам не удается показать лживость и противоречивость этих показаний.

Третье. Учредить в составе районных судов должности судей по административным спорам, поручив им рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также жалоб граждан на решения органов управления об административной ответственности. В состав такого суда целесообразно включить при наличии ходатайства гражданина двух представителей от правозащитных организаций в качестве заседателей.

Четвертое. Признать административный арест исключительной мерой наказания и ограничить его срок десятью сутками. Это связано с тем, что суды нередко злоупотребляют правомочием избирать эту жесткую меру воздействия в отношении общественных активистов и политиков, мало считаясь с их состоянием здоровья. Кроме того, следует запретить применять арест в отношении женщин, инвалидов, а также мужчин, имеющих медицинские противопоказания.

Список мер-шагов можно продолжить. В то же время следует иметь в виду, что ситуацию не удастся кардинально изменить без проведения судебной реформы и обновления законодательства. Только после повышения качества всей системы правоохранительных органов и ротации их кадрового состава граждане могут быть уверены в своей безопасности и защите.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»