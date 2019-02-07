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Александр Кабанов: Разговор с министром Худыком напоминал встречу глухого со слепым

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  • 7.02.2019, 12:50
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Борцы с аккумуляторным заводом с Бресте продолжают протест.

Состоялась очередная встреча членов инициативной группы против строительства аккумуляторного завода "АйПауэр" в Бресте с министром охраны природных ресурсов и окружающей среды Андреем Худыком, передает «Радыё Рацыя».

Без энтузиазма встретился министр вместе со своими помощниками с брестчанами Дмитрием Бекалюком, Татьяной Фесиковой и Александром Кабановым. Активисты уже не первый раз постарались довести министру, оперируя фактами, об экологической катастрофе, которую несет предприятие, а на бумагах хозяином предприятия сокращены размеры ущерба во много раз. Но их, кажется, и на этот раз не услышали, говорит Александр Кабанов:

- По большому счету мы приехали к адвокатам Лемишевского. Не к министру окружающей среды и его специалистам, а к адвокатам, которые на любой вопрос, на любые факты предоставляют свои ответы. Их задачи защитить бизнес, а не окружающую среду. Здесь очевидное лоббирование и вообще возникает вопрос, что происходит, кто "крыша" и кому это выгодно.

По словам активистов, разговор напоминал встречу глухого со слепым. И если высокие чины надеются, что таким образом у протестующих иссякнут силы для борьбы, то они ошибаются. На кону стоит здоровье и жизнь не только их самих, но, что самое главное, жизнь и здоровье их детей.


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