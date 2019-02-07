Украинские банки в 2018 года получили рекордную прибыль 7.02.2019, 12:57

Прибыль банков составила миллиарды гривен.

Украинские платежеспособные банки по итогам 2018 года получили 21,7 млрд гривен (805 367 056,17 долларов) чистой прибыли, тогда как годом ранее чистый убыток банков был 26,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, пишет «Зеркало недели».

Ранее в НБУ сообщили, что в январе – ноябре 2018 года банковский сектор получил 20 млрд грн прибыли, что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.