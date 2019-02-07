В Беларуси массово закрываются продовольственные магазины 15 Cветлана Балашова

7.02.2019, 13:03

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Иллюстрационное фото

Жители регионов останутся без дешевых продуктов?

Лукашенко в очередной раз поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси. Об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем правления «Белкоопсоюза» Валерием Ивановым. «Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации в потребительской кооперации», — предупредил Лукашенко высокого чиновника, пообещав после серьезной проверки изучить работу этой организации, чтобы «раз и навсегда определиться с ее местом и ролью в современных условиях».

Вопрос времени?

По данным Комитета государственного контроля, «Белкоопсоюз» теряет свои магазины во всех регионах Беларуси, даже в Минской области, где за последние пять лет были закрыты 260 магазинов и 99 объектов общепита. При этом необходимо отметить, что за это же время в этой же Минской области другими субъектами хозяйствования были открыты 4800 магазинов и 260 объектов общепита!

Становится понятно, что востребованный населением ритейл растет, и только «Белкоопсоюз» умирает. Подчеркну, речь идет о Минской области, которая на фоне других регионов выглядит более-менее устойчиво в данном плане. Для сравнения, на Гомельщине только за 2017 год были закрыты 106 магазинов потребкооперации. Нет никакого сомнения в том, что все подобные магазины скоро в деревнях и даже в райцентрах «отомрут» — может быть, уже завтра, а может, через год или два. Это лишь вопрос времени. Согласитесь, продмаги уже канули в лету. Их заменили «Евроопт», «Доброном» и еще несколько небольших магазинов шаговой доступности.

«В торговле особенно очевидно, что частная форма собственности более результативна, — уверен экономист Богдан Чудко. — «Белкоопсоюз» — это огромный холдинг, в котором выстроена многоступенчатая форма правления, но когда нет реальных хозяев, то не всегда удается достичь лучшего результата.

Правильная торговля — это главным образом выдержка баланса, чтобы на рынке присутствовали разные игроки. Потребкооперация по сути обречена. У них в корне неверный подход к торговле. Они торгуют тем, что дешевле можно купить, а не тем, что можно дороже продать. Им главное потратить меньше денег, чтобы ассортимент обеспечить, а вот что эти деньги потом зависнут на годы, это уже вопрос второстепенный. Именно по этой причине, когда в первой половине 2018 года по всей стране розничный товарооборот вырос более чем на 10%, в потребкооперации упал на столько же».

В прошлом году министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович признал, что «Белкоопсоюз» не справляется с обслуживанием сельских населенных пунктов: «Основная проблема в том, что убыточная работа приводит к отсутствию средств, а если нет средств, то и рассчитаться за поставленный товар нечем. В результате магазины, расположенные в населенных пунктах с населением до 2 тысяч жителей, не получают товар.

Поставщики просто-напросто отказываются его грузить, так как по ряду позиций «Белкоопсоюз» становится хроническим должником. Проблема с ассортиментом нарастает как снежный ком».

В июле прошлого года суд признал экономически несостоятельным (банкротом) Шумилинское районное потребительское общество и открыл в отношении должника ликвидационное производство сроком на год.

После вступления в силу постановления суда антикризисный управляющий Валерий Байков должен приступить к погашению требований 147 кредиторов на сумму около 3,97 млн рублей — за счет продажи имущества банкрота. Стоимость активов должника оценивается почти в 4,5 млн рублей. Однако, как отметил Валерий Байков, этого может не хватить для полного расчета с кредиторами, так как основное имущество предприятия — морально устаревшее, разукомплектованное оборудование и ветхая недвижимость.

Через несколько дней этим же судом было возбуждено дело о банкротстве Глубокского райпо. По состоянию на 1 июня 2018 года сумма задолженности превышает 11,4 млн рублей, при этом стоимость имущества должника — около 6 млн рублей. Местный райисполком и «Белкоопсоюз» дали согласие на ликвидацию организации. Глубокское райпо специализируется на розничной торговле. Здесь работают 98 человек. Как говорится, процесс пошел…

От сумы до тюрьмы

В 2013 году арестовали тогдашнего председателя «Белкоопсоюза» 57-летнего Сергея Сидько. За вымогательство и махинации с землей и недвижимостью. Взяли с поличным, при получении очередной взятки и еще двух «слуг» трудового белорусского народа из этой организации: начальника управления капитального строительства Дмитрия Колодезного и его заместителя Элеонору Сизук. Размах хищений поразил Александра Лукашенко. На встрече с генпрокурором он заявил, что Сидько купил и оформил на дочь дом на Канарских островах. Именно за Сидько, ветерана советской торговли и общественного питания, поручился в 2009 году лично Лукашенко. В благодарственной речи Сидько тогда кратко обрисовал ход своих дальнейших действий: «Мне не нужны великие потрясения, мне нужна великая потребкооперация». Конечно, он мечтал о величии кооперации через призму личного обогащения, путем использования чужих денег и ресурсов и за счет поддержки государства. Вот что рассказал на допросе в суде Дмитрий Колодезный:

«Сидько сказал мне: забудь, как ты работал раньше, теперь все строительные дела будешь решать с Ленским и Турченко (тоже фигуранты уголовного дела. — Авт.). Я понимал, что должен лоббировать интересы фирмы «Славитгрупп», про которую мне говорил Ленский. Эта компания при моей помощи победила в отборе подрядчика для ремонта головного здания «Белкоопсоюз», расположенного в Минске. Ленский прямо говорил: или ты работаешь, как я говорю, или, сам понимаешь…

Все свои действия я согласовывал с председателем правления Сидько. В регионах принцип проведения тендеров был похожим. Каждое райпо — это маленькое княжество, которое имеет свой круг общения, на всех объектах работают «свои» подрядчики. Если у компании нет знакомств, у нее практически нет шансов пройти конкурс. Откаты нам доходили порой до 10% от суммы тендера. Мне обещали 1%, 1% — Турченко, 1% — Ленскому. Остальное шло председателю правления Сидько».

В августе 2015 года Верховный суд Беларуси вынес приговор бывшим руководителям «Белкоопсоюза». Экс-глава организации Сергей Сидько, обвиняемый в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, а также в получении взятки, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бывший начальник управления капитального строительства Дмитрий Колодезный получил 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. К слову, взяточники были изобличены КГБ.

На смену севшим на нары пришли новые из числа тех, кто хотел стать миллионером за счет умирающего в конвульсиях «Белкоопсоюза». В апреле 2017 года стало известно о задержании первого заместителя председателя «Белкоопсоюза» Дмитрия Баранова, подозреваемого по делу о коррупции. В СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси. Суд признал Дмитрия Баранова виновным в получении взятки и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

«Потребкооперация в целом достаточно успешно справляется с возложенными на нее функциями»

Еще в 2014 году Лукашенко был озабочен состоянием дел в «Белкоопсоюзе»: «Пока в сфере производства «Белкоопсоюза» — техническая, технологическая отсталость, а на некоторых предприятиях — дремучесть, неконкурентоспособность производимой продукции. Из-за этого растут складские запасы. Зачастую производится то, что абсолютно никому не нужно. А это уже преступление».

Прошло почти пять лет. Лукашенко предупреждает о возможных глобальных изменениях в «Белкоопсоюзе». На упомянутой рабочей встрече с Валерием Ивановым было сказано дословно: «Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки. Но Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного... Вы должны быть конкурентоспособными. Если этого не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию. Или, точнее сказать, зачем этой организации какие-то функции, с которыми она не справляется».

Правитель подчеркнул, что он, как и ранее, выступает за сохранение потребкооперации: «Настало время посмотреть на нее открытыми глазами. Четко определиться: что нам надо в потребкооперации, а что — нет, и какой ей вообще быть в будущем. В феврале мы должны принять решение».

Руководитель «Белкоопсоюза» в ответ проинформировал, что потребкооперация в целом достаточно успешно справляется с возложенными на нее функциями...

Остается добавить, что, по сообщениям Белстата, «Белкоопсоюз» имеет значительные долги перед поставщиками. Его доля в дебиторской задолженности достигала порой 30 процентов.

А вдруг произойдет чудо, и «Белкоопсоюз» выйдет из крутого «штопора» прямо в светлое будущее? Подождем, уже февраль на дворе...

Cветлана Балашова, «Свободные новости»