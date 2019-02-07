«Почему при наличии проездного мне приходится покупать билет из-за отказа валидатора?» 1 7.02.2019, 13:18

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Возмущенный белорус обратился в БЖД.

Минчанин Вадим любит применять новинки БЖД одним из первых. Сейчас железная дорога внедряет оплату проезда в поездах городских линий картами БСК (стандартными пластиковыми от «Минсктранса», как в автобусах и троллейбусах), пишет onliner.by.

Систему отлаживают, и периодически терминал выдает «адмову». «И вот тут возникает одно „но“. Когда у пассажира не получается провести оплату по БСК по техническим причинам (это же проблема ЖД), кассиры в поездах требуют оплатить проезд», — пишет пассажир.

— Пользуюсь городской электричкой практически каждый рабочий день в зимний период в качестве альтернативы личному транспорту. Езжу от «Лебяжьего» до «Минска Пассажирского». И да, несколько раз ловил «адмову», после чего меня просили оплатить проезд.

Мужчина считает, что получается как-то не совсем справедливо.

— Мысли у меня две:

1. Я, как пассажир, свои обязательства выполняю на 100%: оплачиваю проезд заранее (пополняю деньгами карту, по сути «морозя» собственные средства), прикладываю карту и т. п. На мой взгляд, если не срабатывают валидаторы, это техническая проблема БелЖД, но никак не пассажира. В чем он тогда виноват?

2. В поездах по-прежнему отсутствует возможность оплаты проезда банковской картой. Что делать в случае технических сбоев БСК пассажиру, у которого нет с собой наличных денег (но есть запас средств на карте БСК)?

В итоге мужчина официально обратился в БЖД. Пришел ответ.

Основная мысль: «Технический отказ каких-либо систем оплаты проезда в соответствии с законодательством не является основанием для безбилетного проезда, влекущего административную ответственность».

В случае несогласия с ответом мужчина имеет право обжаловать его в Минтрансе. Дойдет ли до этого, пока неясно. Но в итоге вопросов у Вадима стало больше.

— Многие компании в данном случае на стадии наладки системы самостоятельно нивелируют свои риски (например, мобильные операторы предоставляли услуги LTE/4G своим клиентам бесплатно в период тестовой эксплуатации услуги). Разве много бы потеряла БелЖД, если бы пассажиру не доставляли дополнительных проблем? Причем он, по сути, бесплатно оказывает услуги по тестированию внедряемого сервиса — абсолютно на основе энтузиазма и неравнодушия к развитию инфраструктуры государства.