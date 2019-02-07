В России из колонии освободили экс-полковника ГРУ Квачкова 2 7.02.2019, 13:22

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Владимир Квачков

Фото: twitter.com/ddtiybr

Экс-полковник был осужден за экстремизм и попытку организации мятежа.

Зубо-Поляновский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику Главного разведывательного управления (упразднено, ныне Главное управление Генштаба) Владимиру Квачкову, которого ранее осудили за экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа. Суд освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти или вражды, а именно ч.1 ст. 282 УК РФ. Об этом РБК сообщил адвокат осужденного Андрей Виканов.

«Из колонии еще не освободили, пока только суд вынес решение освободить его. Из колонии его освободят 19 [февраля]», — рассказал защитник.

В пресс-службе суда подтвердили факт вынесения постановления о пересмотре приговора и смягчении наказания. «Постановление вступает в законную силу по истечении десяти дней. Будет ли оно обжаловано сторонами, мы сказать не можем», — добавили в суде.

Ходатайство о пересмотре приговора подала сторона защиты. Прокуратура эту просьбу поддержала.

Приговор за возбуждение ненависти или вражды суд вынес в отношении Квачкова в августе 2017 года. Тогда его приговорили к полутора годам колонии строгого режима за видеообращение из исправительного учреждения, в котором он отбывал наказание по своему предыдущему делу — о попытке организации военного мятежа.

Видеоролик, о котором идет речь, Квачков записал в июне 2015 года. Эксперты заключили, что в нем содержатся «лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти <...>, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей государственной власти в России».

Помимо этого в 2005 году Квачкова обвинили в покушении на Анатолия Чубайса и приговорили к трехлетнему заключению, после чего оправдали.