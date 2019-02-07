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Доллар и евро подорожали на торгах в Минске

  • 7.02.2019, 13:23
  • 1,213

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 7 февраля доллар США и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Tакая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,4601 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0059 рубля (0,27%) до 2,1663 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0073 рубля (0,22%) и составил 3,2835 белорусского рубля за 100 российских.


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