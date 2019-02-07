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Опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

  • 7.02.2019, 13:35
Фото: Instagram

На фото большинство главных героев.

После того, как канал HBO объявил дату выхода последнего восьмого сезона сериала "Игра престолов" и опубликовал трейлер, интерес к проекту вырос еще больше. Теперь же создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram, пишет segodnya.ua.

На фотографиях появились большинство главных героев сериала: Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Джейме, Серсея и другие.


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