Опубликованы новые кадры восьмого сезона «Игры престолов» 7.02.2019, 13:35

Фото: Instagram

На фото большинство главных героев.

После того, как канал HBO объявил дату выхода последнего восьмого сезона сериала "Игра престолов" и опубликовал трейлер, интерес к проекту вырос еще больше. Теперь же создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram, пишет segodnya.ua.

На фотографиях появились большинство главных героев сериала: Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Джейме, Серсея и другие.