Китай жрет Дальний Восток под аплодисменты Кремля 7.02.2019, 13:47

1,755

Артемий Троицкий

Для Пекина «северные территории» - это весь российский Дальний Восток и Сибирь.

Об этом заявил российский рок-журналист, музыкальный критик и публицист Артемий Троицкий:

«Есть страна, которая реально российскую территорию медленно съедает. Страна, разумеется, Китай. Если для Японии понятие «северные территории» означает несколько остров, то для Китая это означает весь российский Дальний Восток и всю Сибирь. Китайцы уже начали осваивать эти территории и делают это эффективно. Все местное чиновничество и бизнесмены ими скуплены. Огромное количество леса и других полезных ископаемых используются Китаем для своих нужд. Российская экология при этом страдает», - заявил Артемий Троицкий.