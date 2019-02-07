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Китай жрет Дальний Восток под аплодисменты Кремля

  • 7.02.2019, 13:47
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Артемий Троицкий

Для Пекина «северные территории» - это весь российский Дальний Восток и Сибирь.

Об этом заявил российский рок-журналист, музыкальный критик и публицист Артемий Троицкий:

«Есть страна, которая реально российскую территорию медленно съедает. Страна, разумеется, Китай. Если для Японии понятие «северные территории» означает несколько остров, то для Китая это означает весь российский Дальний Восток и всю Сибирь. Китайцы уже начали осваивать эти территории и делают это эффективно. Все местное чиновничество и бизнесмены ими скуплены. Огромное количество леса и других полезных ископаемых используются Китаем для своих нужд. Российская экология при этом страдает», - заявил Артемий Троицкий.


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