В Ивенце пенсионер продал ружье и купил себе гроб - теперь его будут судить 14 7.02.2019, 13:49

2,547

Ружье у 81-летнего белоруса купил россиянин.

Прокуратура Воложинского района 5 февраля направила в суд уголовное дело по обвинению 81-летнего жителя городского поселка Ивенец в незаконном сбыте охотничьего ружья.

Пенсионер продал свое зарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра, чтобы приготовиться к смерти. На вырученные деньги дедушка купил ботинки и гроб.

Прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий рассказал mlyn.by:

— Обвиняемый — охотник. Живет в Ивенце с женой. Ружье у него зарегистрировано, хранил он его законно, а вот продавал, нарушая закон. Сам пенсионер пояснил на предварительном расследовании, что 25 ноября 2018 года на рынке россиянин из Смоленской области сам поинтересовался, где можно купить охотничье ружье. Вот дедушка ему свое и предложил. Потом говорил: «А зачем оно мне? Только лежит и ржавеет».

По словам Юрия Канапацкого, россиянин заплатил за это ружье 200 рублей. У него же пенсионер купил себе ботинки за 30 рублей, а в магазине — гроб и два креста.

Пенсионеру вменяют в вину ч. 2 ст. 295-1 УК Беларуси (Незаконный сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия).

Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.