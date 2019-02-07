«Этот вариант не пройдет»: как Дагестан отстаивает свою границу с Чечней 7.02.2019, 14:04

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Фото: nsrd.ru

Пограничный спор между регионами РФ продолжается.

Обсуждение новой границы между Чечней и Дагестаном продолжается. Дагестанская делегация во главе во главе со спикером Народного собрания Хизри Шихсаидовым 5 февраля посетила Грозный, где в здании парламента Чечни состоялось заседание «рабочей группы по фиксации границ». За два дня до этой встречи в социальных сетях широко обсуждалось задержание на границе с Чечней главы кадастровой службы Дагестана Хизри Хизриева — по информации соцсетей, сотрудники ГИБДД обвинили его в перевозке анаши, но отпустили «после извинений». В это же время в чеченских пабликах пользователи выступают за решительное изменение границ и вспоминают времена, когда Чечня простиралась до Каспия, пишет «МБХ-медия».

Ранее мы рассказывали о неформальном визите в Дагестан спикера парламента Чечни Магомеда Даудова (часто упоминаемый в сети как «Лорд»). Тогда общественность Дагестана выражала обеспокоенность, что может повториться ситуация с Ингушетией, власти которой передали Чечне около 10% территории республики. Депутат дагестанского парламента в разговоре с «МБХ медиа» предполагал, что Чечня затевает обсуждение границ, чтобы выторговать создание в Дагестане анклава для чеченцев — воссоздать Ауховский район, где проживали чеченцы до депортации в 1944 году.

Как рассказал участник встречи, руководитель Координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев, модератором обсуждения 5 февраля был спикер парламента Чечни Магомед Даудов. «Он был более чем корректен и уважителен», — вспоминает общественник. В прямом эфире на его странице в фейсбуке Даудов сетовал, что вокруг новой границы идет слишком жаркое обсуждение в социальных сетях, и говорил «чем быстрее мы закончим, тем лучше».

Даудов на встрече предложил «ряд конструктивных предложений», рассказывает общественник: «уравнять границу там, где она проходит зигзагом» и провести равноценный обмен территориями незначительных размеров. В частности, Даудов предложил отдать 73 гектаров чеченской земли около города Кизляра в пользу Дагестана, а взамен получить равноценную по площади территорию в другом месте. Руководитель отдела Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке Хизри Хизриев в разговоре с «МБХ медиа» уточнил, что Чечня хотела бы получить взамен территорию в горной местности. Хизриев также рассказал, что на заседании решался вопрос о принадлежности объектов МЧС около Кизляра. Вице-премьер правительства Дагестана Екатерина Толстикова отвечала Даудову, что этот вопрос должен решаться федеральными органами власти, так как находится в их собственности. При этом руководитель кадастровой службы не верит, что предложения Даудова утвердят: «Предлагать можно все что угодно, но, по моему мнению, этот вариант не пройдет».

Также он прокомментировал информацию о задержании на посту ГИБДД, где его якобы обвинили в провозе наркотиков. «Задержание было, инцидент был, но в тот же день я был дома. Давление в этом вопросе невозможно, решение по границе принимаю не я единолично. Не в наркотиках было дело — документы, тонировка. Я из машины не вышел, им это не понравилось. Час-полтора потратили». При этом, как отмечает Хадулаева, от Кадырова давно была установка сотрудникам ГИБДД не препятствовать проезду транзитного транспорта.

По итогам заседания было решено закончить процесс подготовки новой границы до 15 февраля, предварительно получив согласие муниципалитетов, рассказал Хадулаев. Рамзан Кадыров на его странице в фейсбуке в шутливой форме прокомментировал переговоры: «Обсуждаем серьезный вопрос, в котором вы нас обвиняете, о том, что кто-то купил-продал. Я вам хочу сказать, что мы братские народы. У нас не было границ, и никогда не будет. Никто ничего не забирает и не отдает».

В комментариях в инстаграме Даудова многие пользователи настаивают на более решительных требованиях Чечни, например, на восстановлении территории Чечни в границах 1944 года. В чеченских пабликах сейчас также распространяется и обсуждается карта, где Чечня имеет выход к Каспийскому морю.