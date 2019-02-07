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Синоптики: В выходные оттепель продолжится

  • 7.02.2019, 14:13

В начале следующей недели - до плюс 6 градусов с осадками.

Оттепель продолжится на большей части территории Беларуси в ближайшие выходные и в начале следующей недели, пишет kp.by.

В субботу в отдельных районах республики пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температура воздуха будет колебаться от минус 6 градусов ночью до плюс 5 в дневное время. Ветер местами, по северо-западу страны, будет порывистым.

В воскресенье погода существенно не изменится, правда, воды прибавится. По прогнозам Белгидромета, на большей части территории страны в ночь на 10 февраля ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, а температура воздуха составит от минус 5 до плюс 2 ночью и от 0 до плюс 7 днем.

В начале следующей недели такая же погода будет характерна для северо-западных регионов Беларуси. Там ожидается мокрый снег и около ноля градусов. Теплее будет в Брестской, Гомельской и Гродненской областях - до плюс 6 градусов. В этих регионах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.


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