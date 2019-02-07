закрыть
7 февраля 2019, четверг, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Последнее слово экс-главы Гродненского облздрава в суде длилось не более 20 секунд

  • 7.02.2019, 14:28
Андрей Стрижак
Фото: Павел МАРТИНЧИК / kp.by

Приговор одному из фигурантов громкого «дела медиков» вынесут 15 февраля.

Суд Центрального района в Минске выслушал последнее слово Андрея Стрижака — бывшего начальника Гродненского облздрава и одного из фигурантов «дела медиков». Ранее сторона обвинения просила признать его виновным в получении взяток и приговорить к 7,5 года лишения свободы, пишет tut.by.

— Высокий суд. Содеянное мною осознаю и сожалею. Раскаиваюсь в том, что произошло. При вынесении приговора прошу учесть мою явку с повинной [в адрес КГБ] и сотрудничество со следствием. Все, — сказал Андрей Стрижак. Его речь длилась 20 секунд.

Судья Юлия Густыр удалилась в совещательную комнату, приговор огласят 15 февраля.

Бывшего главу Гродненского облздрава Андрея Стрижака судят за взятки. По материалам следствия, четыре года он получал деньги от бизнесменов, которые поставили (или собирались) медтехнику в больницы и диспансеры — в качестве «благодарности» за своевременный расчет за товар. Всего более чем на 30 тысяч долларов.

Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.

Стрижак признает лишь часть из заявленных в обвинении взяток, на общую сумму примерно 19,7 тысячи долларов. Эти деньги он возместил уже во время следствия.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип