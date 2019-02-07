Белорусы о тунеядце Лукашенко: Предлагаем выслать за 101-й километр 3 7.02.2019, 14:38

Для диктатора закрылась даже Венесуэла.

«Стоишь, как школьник, который провинился, и должен объясняться. Человек пятнадцать там сидело - все райисполкомовские, включая милицию. Основная там в комиссии сидит женщина - шея от золота ломится, пальцы скоро сломает от этого золота. Такая деловая, что иди и найди себе работу. Где ее найти, если ее нет», - именно так житель Глубокого описывает свою встречу с «тунеядcкой комиссией».

Белорусы прекрасно понимают, кто настоящий тунеядец в стране, а попытки властей содрать деньги с безработных вызывают возмущение и недовольство. Вот как реагируют на «лукашенковские тройки» читатели Сharter97.org:

«В тунеядских комиссиях собраны самые преданные отбросы общества, которые сейчас за 30 серебренников на все согласны».

«Интересно, а как они со своими семьями общаются? С друзьями, с дальними и близкими родственниками... Или они скрывают что работают в этих комиссиях?»

«Гитлеровцы тоже плевали а их до сих пор в аргентине ловят и судят».

«История ничему не учит этих бездарей, похоже они ее и не знают. История СССР, да и мировая история, изобилует примерами того, что потом случилось с им подобными. И заграница им не поможет. Вот и Венесуэла для них закрылась».

«Поражают масштабы. Это же целая армия тунеядцев на теплых местах. Если собрать в один кагал всех членов комиссий, которые прогуливают свое основное место работы, налоговиков, которым нечем заняться и они бегают за 80-летними стариками, суды, которые потом мурыжат с важным видом этих стариков, потому что других дел нету, всех обслуживающих рабочих от кочегара и уборщицы до их начальников с замами и помами .. И все это на нашей шее.

Лукавый хитро подставил своих членов-комисаров! Потом будет говорить: это они все решали и проводили геноцид, а оно как бы не пределах и не знал! Подписи-то повсюду стоят этих холуев, а не его».

«Эти болванчики рады старатся, лишь бы вызвать доверие ихнего надзирателя».

«Люстрация необходима и она произойдет. Не фиктивная, мусорная, а настоящая, с лишением незаконно приобретенного имущества, наград, льгот, нетрудовых пенсий и запретом заниматься определенными видами деятельности. За все ответить придется».

«Фотографии с фамилиями членов тунеядских комиссий расклеивать на подъездах порайонно! Они просто пачками побегут из Беларуси!»

«Стоит задуматься нынешним участникам подобных "комиссий" о своем будущем. Ведь несправедливость рано или поздно заканчивается, а ответ держать придется».

«На входе в исполкомы установить плакат с надписью готовьтесь к Гаагскому трибуналу, члены тунеядских комиссий!»

«Предлагаю тунеядца Лукашенко выслать за 101-й километр. А лучше, для него же, еще дальше», - считают читатели Сharter97.org.