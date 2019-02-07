Белорусов «уводят» от доллара 1 Анастасия Лузгина, «Белорусы и рынок»

7.02.2019, 14:52

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Фото: Reuters

Согласно планам Нацбанка, политика дедолларизации в 2019м продолжится.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, с 1 марта 2019 года физические лица смогут открывать счета в иностранных банках, а субъектам хозяйствования — резидентам не нужно будет получать разрешение в Национальном банке на осуществление операций капитального характера с нерезидентами. С марта белорусские компании смогут покупать акции нерезидентов на основе простой регистрации. Кроме того, весной Национальный банк введет запрет на выпуск корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, исключит возможность предоставления индивидуальных разрешений на расчеты в иностранной валюте, а также отменит заключение некоторых видов договоров страхования в иностранных денежных единицах.

Помимо утвержденного комплекса мероприятий, регулятор намерен в течение года принять дополнительные меры в рамках дедолларизации. В частности, предполагается разрешить субъектам хозяйствования открывать счета в иностранных банках, а также снять ограничения на проведение валютных операций капитального характера.

Кроме того, Национальный банк планирует отменить распространенную практику привязки цен контрактов к курсу той или иной иностранной валюты. Наконец, в нынешнем году ожидается расширение практики хеджирования валютных рисков за счет развития рынка биржевых производных финансовых инструментов.

Первые шаги к рублю. В 2018 году в рамках курса на дедолларизацию была отменена обязательная продажа валютной выручки предприятиями-экспортерами. Также были увеличены сроки исполнения внешнеторговых договоров: по экспорту — до 180, по импорту — до 90 дней. Кроме того, Национальный банк отменил целевой принцип покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования — резидентами.

В качестве одной из мер дедолларизации можно назвать внесение изменений в Банковский кодекс. Так, в ст. 150 сказано, что кредитование физических лиц осуществляется только в белорусских рублях. До этого действовали временные положения о запрете кредитования граждан в иностранной валюте.

В планах регулятора устойчивое снижение до менее чем 50 % доли банковских кредитов в иностранной валюте в общем объеме кредитования. Поскольку физические лица не вправе получать инвалютные кредиты, можно предположить, что в 2019 году внимание будет уделено прежде всего кредитованию предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Статистические данные свидетельствуют о том, что во второй половине 2018 года кредитов в белорусских рублях было больше, чем в иностранной валюте. Такая ситуация сложилась во многом благодаря кредитованию населения.

В сегменте кредитования предприятий по-прежнему превалируют займы в иностранной валюте. Это особенно характерно для организаций государственной формы собственности.

Доля рублевых кредитов в общем объеме кредитов, предоставленных частным компаниям, увеличилась с 29 % на начало 2017 года до 40—42 % во второй половине 2018-го. Доля аналогичных заимствований в общем объеме кредитов, выданных государственным предприятиям, за последние два года не изменилась и колебалась в диапазоне 30—32 %. Безусловно, в ряде случаев кредитование в иностранной валюте является оправданным, однако значительная доля таких кредитов повышает риски и издержки компаний.

На валютном рынке без перемен. В 2018 году, как и в 2017-м, население выступило чистым продавцом иностранной валюты. Деятельность на валютном рынке предприятий-резидентов также не претерпела значительных изменений (рис. 2). Как и в аналогичном периоде 2017 года, объем чистой покупки иностранной валюты отечественными субъектами хозяйствования составил менее 0,7 млрд долларов.

Продававшее валюту население полностью компенсировало ее приобретение предприятиями. Данную ситуацию можно охарактеризовать как благоприятную. С другой стороны, нельзя не отметить, что в 2018 году белорусы продали банкам меньше инвалюты, чем в 2017-м. За 11 месяцев прошлого года граждане продали на чистой основе 1,1 млрд долларов, а за аналогичный период 2017-го — 1,8 млрд. Вероятно, на поведение белорусов повлияли в том числе колебания курса белорусского рубля в августе и сентябре 2018 года. Как следствие, в августе — ноябре граждане продали иностранной валюты меньше, чем купили предприятия-резиденты. Сохранение данной тенденции может создать дополнительное давление на валютном рынке.

Валютные депозиты не перетекают в рублевые. Одним из направлений дедолларизации экономики является увеличение доли банковских рублевых вкладов в их общем объеме. Наибольший интерес представляют меры по стимулированию роста депозитов населения, поскольку граждане могут легко менять валюту сбережений и варианты размещения средств в зависимости от собственных предпочтений.

В минувшем году Национальный банк увеличил нормы отчислений по привлеченным депозитам юридических и физических лиц в иностранной валюте в Фонд обязательных резервов (ФОР). С 1 января 2018 года данный показатель равняется 17 % (нормы отчислений в ФОР по депозитам в белорусских рублях остались прежними — 4 %). Данная мера способствовала тому, что средние ставки по новым валютным вкладам в октябре — ноябре 2018 года зафиксировались на уровне менее 1,5 % годовых, что характеризует депозиты в иностранной валюте как низкодоходный инструмент для сбережений.

Как результат такой политики, по сравнению с 2017 годом в 2018-м доля рублевых вкладов граждан в общем объеме депозитов населения увеличилась (рис. 3). Правда, данный показатель все еще довольно низок.

С одной стороны, Национальный банк ограничил возможности банков в части установления привлекательных ставок по валютным депозитам, с другой — уровень доверия граждан к национальной денежной единице все еще остается относительно низким. Банковские сбережения в белорусских рублях не всеми гражданами рассматриваются как привлекательный инструмент для долгосрочного хранения средств. К тому же, несмотря на положительную доходность в реальном выражении, рублевые депозиты не являются сверхприбыльными, иными словами, их нельзя отнести и к инвестиционным инструментам. Поэтому вполне логично, что валютные вклады не перетекают в рублевые.

Можно предположить, что значительная часть продаваемой на рынке иностранной валюты направлялась не в банки, а шла на потребление. Оно «подогревалось» и увеличением объемов потребительского кредитования. Это может оказывать негативное воздействие на торговый баланс и, следовательно, создавать дополнительное давление на валютном рынке.

Безусловно, уменьшить долю валютных депозитов в рамках дедолларизации экономики необходимо. Кроме того, следует учитывать, что банковские депозиты не должны быть сверхдоходными, так как они являются прежде всего сберегательным, а не инвестиционным инструментом. Есть основания полагать, что в случае проведения Нацбанком эффективной и открытой денежно-кредитной политики доверие населения к белорусскому рублю будет укрепляться. Правда, это небыстрый процесс.

Снизить избыточный потребительский спрос со стороны граждан можно за счет перераспределения части их накоплений в различные инвестиционные инструменты, выбор которых, к сожалению, ограничен. К ним можно отнести покупку государственных и корпоративных облигаций, деятельность на рынке Forex, инвестирование в немногочисленные проекты на онлайн-площадках наградного краудфандинга.

Привлечь на финансовый рынок дополнительные ресурсы и оптимизировать спрос на потребительские товары и услуги поможет развитие традиционного рынка долговых и долевых инструментов, а также альтернативных способов управления личными финансами. Создание правовой базы для работы площадок онлайн-заимствования (данным вопросом планирует заняться Нацбанк) также должно поспособствовать этому.

Таким образом, дедолларизация постепенно набирает обороты, однако на белорусском денежном рынке сохраняются определенные проблемы, требующие детальной проработки. Это прежде всего вопросы оптимизации структуры депозитов и кредитов банков по валюте сбережений и кредитования в разрезе секторов экономики. Необходимо постоянно работать и над укреплением доверия к белорусскому рублю.

Немаловажную роль играет снижение значимости наиболее востребованных иностранных валют как меры стоимости. Не секрет, что многие граждане до сих пор предпочитают определять размер своей заработной платы либо цены на дорогостоящие товары и услуги в долларах или евро. В связи с этим отмена зависимости расчета некоторых тарифов от динамики курсов иностранных валют и запрет на привязку цен контрактов к курсу евро или доллара будут способствовать снижению долларизации экономики.

Анастасия Лузгина, «Белорусы и рынок»