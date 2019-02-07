Удержать у власти бывшего водителя автобуса не получится 7 7.02.2019, 15:13

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Фото: Reuters

Путин разочаровался в Мадуро после срыва сделки по золоту.

Кремль начал сомневаться в жизнеспособности режима Николаса Мадуро в Венесуэле, который довел страну до гуманитарной катастрофы, а с прошлой недели оказался под нефтяным эмбарго США, пишет finanz.ru.

Вложив в экономику Венесуэлы 17 млрд долларов за 12 лет, простив неплатежи по кредитам и осуществив реструктуризацию займов, высшее руководство РФ осознало, что удержать у власти бывшего водителя автобуса, вероятно, не получится из-за падающей поддержки населения, катастрофической некомпетентности экономической политики и неготовности армии стрелять в людей ради жесткого подавления восстания, рассказали Bloomberg два источника, близких к Кремлю.

«Последней каплей» для Москвы стало признание Хуана Гуайдо временным президентом европейскими странами, а также срыв сделки по вывозу из Венесуэлы 20 тонн золотых слитков для анонимной продажи в арабских странах.

Распродажа пятой части золотого запаса венесуэльского ЦБ была последней нитью, за которую мог уцепиться Мадуро, чтобы продержаться у власти еще некоторое время. Сделка принесла бы в страну наличную валюту и позволила бы правительству не прекращать закупки продовольствия для продуктовых пайков, получателями которых являются больше половины венесуэльских граждан. Для вывоза золота в Каракас летал самолет российской грузовой авиакомпании E-Cargo. Он должен был переправить слитки общей стоимостью 850 млн долларов в Дубай, но в итоге покинул страну ни с чем.

Операция провалилась из-за саботажа ответственных сотрудников центробанка Венесуэлы: опасаясь ответственности при новой власти и санкций со стороны США, они перестали подчиняться приказам, исходящим от Мадуро или лояльных ему людей, рассказали Bloomberg источники в Каракасе.

На прошлой неделе американский сенатор Марко Рубио заявил, что покупателем золота вызвался стать фонд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Noor Capital, и предупредил, что все, кто будет участвовать в сделке, попадут под санкции США.

28 января Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, заморозив ее активы на 7 млрд долларов и запретив американским НПЗ покупать ее нефть.

И хотя санкции имеют переходный период (продажа нефти возможна до 28 апреля), все средства от таких сделок должны блокироваться на спецсчетах внутри США.

При этом прибыль, полученная американской «дочкой» PDVSA - Citgo Petroleum Corp - будет поступать в специально созданный фонд и направляться на финансирование венесуэльской оппозиции.

Из 17 млрд долларов, вложенных в Венесуэлу Россией, около 9,5 млрд остаются непогашенными, следует из подсчетов Bloomberg. Из них 3,1 млрд долларов - это межправительственные займы, выданные за счет бюджета; 2,3 млрд долларов - кредиты «Роснефти» под залог будущей добычи в Венесуэле, еще 2,1 млрд долларов - прямые инвестиции компании в добывающие проекты в стране.

Ужесточение санкций США ставит под угрозу выполнение правительством Мадуро своих обязательств перед Россией, признал 29 января замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге», - сказал он.