Декоммунизации: Днепропетровскую область Украины переименовывают в Сичеславскую 2 7.02.2019, 15:28

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Нынешний областной центр Днепропетровщины в 1918-1921 годах неофициально назывался Сичеслав.

Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Если документ получит одобрение Конституционного суда, его снова внесут в парламент для финального голосования, сообщает из зала заседаний корреспондент liga.net.

Проект изменений в Конституцию по поводу переименования Днепропетровской области в Сичеславскую №9310-1 депутаты 240 голосами направили в Конституционный суд для предоставления заключения. Если документ получит одобрение КСУ, его еще раз внесут в Раду на голосование.

Название Днепропетровская нужно заменить, так как в нем упоминается о большевике Григории Петровском — одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов.

Область предлагается переименовать в Сичеславскую.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, Сичеславщина — традиционное неофициальное название области. На ее территории в ХVІ-ХVIII веках было пять из восьми запорожских сечей: Токмаковская, Базавлуцкая, Микитинская, Чортомликская и Покровская.

Депутаты не поддержали проект изменений в Конституцию №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, "за" проголосовали 144 депутата при 226 необходимых.