Павел Фельгенгауэр: Китайская и российская разведки работают друг против друга 1 7.02.2019, 15:44

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Павел Фельгенгауэр

Китайцы считают, что они никогда не будут союзниками России.

Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель российской «Новой газеты» и аналитик американского Джеймстаунского фонда прокомментировал «Белсату» ежегодный отчет разведок США с оценкой мировых угроз.

- Авторы отчета полагают, что наибольшую угрозу в этом году и в ближайшем будущем создают Россия и Китай. Также изменился порядок в списке главных угроз. Ранее главной опасностью была возможность попадания оружия массового уничтожения в руки террористов. Сейчас это кибероперации, с помощью которых Россия и Китай могут нанести значительный ущерб. Как вы оцениваете такую тенденцию?

- Это всему соответствует, так как в России давно уже такой подход. И теперь официально, на уровне директивных документов, изменился подход на Западе, в том числе и в союзе NATO, и в Америке. То, что они называют peer and peer – конфликт с равным, не конфликты малой интенсивности со всякими обормотами на «Тойотах» с тяжелыми пулеметами – в Афганистане, в Ираке, где-то еще. Именно с равным по силе противником – что требует совершенно иного подхода во всех смыслах.

Ранее самым страшным, кроме террористов, считались «rogue states» – «плохие страны» – Иран, Северная Корея и другие, а сейчас ведется разговор о серьезных государствах, с которыми Америка в состоянии ядерного сдерживания, но тем не менее, возможны и конфликты .

Пусть и прокси-конфликты, или с помощью войны через посредников, как это происходило во время холодной войны, которая была только на центральном фронте в Европе, но во всем мире постоянно полыхали войны – в Индокитае, в Афганистане, на большом Ближнем Востоке – в Анголе, Мозамбике, Никарагуа, в общем, везде.

И примерно такая же ситуация складывается сейчас, когда меняется «security environment», как они говорят, а вместе с ним меняются и директивные документы оценки угроз, когда Россия не рассматривалась как противник, а Китай где-то в 1980-е годы был вообще практически союзником, но позже его видели как партнера.

Но сейчас все больше сначала Китай, а теперь и Россия перешли в разряд вероятных соперников. Естественно, в России уже давно Америку называют вероятным противником.

- Согласно этому отчету, разведки Китая и России становятся все более сплоченными, их отношения, возможно, укрепятся в этом году. Так ли это на самом деле?

- Это не совсем так, китайские разведки вообще не дружат, или дружат очень опосредованно. Никто не обменивается неоднозначной информацией, так как это может обнаружить твои источники, поставить их под удар. Этого никто не делает. Сейчас Трампа обвиняют в том, что он Лаврову и Кисляку рассказал вещи, которые, по-видимому, обнаружили израильского агента, который был у них в противоположном лагере. Этого никто старается не делать.

Ожидать, что российская и китайская разведки будут вместе серьезно работать – не приходится, так как они во многом работают друг против друга. В России до сих пор людей арестовывают и сажают за шпионаж в пользу Китая.

Поэтому это какое-то преувеличение, но, наверное, для американских целей преувеличение подходящее, но этого пока нет, и, скорее всего, не будет.

Разведки вообще не дружат, часто внутри одной страны – одна разведка не дружит с другой, не рассказывает ей никогда всей правды. Ведь если ты рассказываешь что-то действительно важное, ты обнаруживаешь источники этой информации, сообщаешь ее и ставишь под удар свой источник. Этого не делает никто, даже часто в одной стране, где есть различные разведслужбы, они друг другу не доверяют, а тем более российские и китайские не будут доверять друг другу никогда. Россия и Китай не союзники, они об этом и говорят всегда, – но они становятся все ближе.

Китайцы считают, что они никогда не будут союзниками, так как Китай сам по себе, у него союзников нет, у России союзники – Беларусь с Арменией и Таджикистан.

- Можно ли этот отчет рассматривать как предупреждение России? Способны ли США противостоять России и Китаю?

- Это отчет разведки, оценка разведки существующих угроз. Обычная вещь, это донесли в Конгресс, на основании чего он должен выделять деньги на прекращение существующих угроз. Это у разведки не секретная часть, а оценка угроз, о которой чаще всего говорят, даже и в России. Даже когда формально не рассекречивают, то неформально в значительной степени угрозы рассекречивают, так как это важно среди прочего и с точки зрения бюджетной.