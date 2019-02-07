Скандал в Берестовице: кассир банка похитила у клиентов $200 тысяч 5 7.02.2019, 15:50

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Шесть лет люди передавали кассиру деньги.

57-летняя Галина Писанко работала специалистом по операционно-кассовой работе одного из банков поселка. Она предлагала жителям Берестовицы вложить деньги и получить высокие проценты. Шесть лет люди передавали ей деньги, но ни процентов, ни денег не увидели, она даже пыталась скрыться, но милиция задержала ее в Бобруйске. Всего в отношении Галины возбуждено 10 уголовных дел, по которым проходит 20 потерпевших, пишет onliner.by.

О розыске потерпевших, которые пользовались услугами Галины Писанко, мы рассказывали в декабре прошлого года. Тогда Следственный комитет публиковал фотографию женщины и рассказывал, что одна из местных жительниц передала Галине $12 тысяч, которые та должна была вложить в банк под выгодный процент.

Женщина тогда пыталась скрыться. Но милиция задержала ее в Бобруйске с $24 тысячами.

Потом выяснилось, что деньги Писанко передавали на протяжении шести лет: с 2012-го по 2018 годы. При этом заявление в милицию люди не писали, так как Галина каждый месяц некоторым из них передавала процент от займа.

В декабре Следственный комитет заявлял, что потерпевших может быть гораздо больше, а ущерб может исчисляться десятками тысяч долларов.

Сегодня же на пресс-конференции УВД Гродненского облисполкома стало известно, что Галина Писанко обманула 20 человек, в отношении нее возбудили 10 уголовных дел, а сумма ущерба уже составляет более $201 тысячи и 17 тысяч евро. И это еще не окончательная сумма,

— В милиции находятся еще четыре материала проверки, по которым ущерб составляет около $38 тыс. и более 2 тыс. евро, — цитирует БелТА слова начальника УВД Гродненского облисполкома Вадима Синявского.