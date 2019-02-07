В Венесуэле разбился российский ударный вертолет Ми-35М

В Венесуэле разбился российский ударный вертолет Ми-35М13
- 7.02.2019, 15:55
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Вертолет потерпел крушение во время учений по «отражению вторжения США».
Ударный вертолет Ми-35М армейской авиации Боливарианских сухопутных войск Венесуэлы четвертого февраля разбился в штате Кохедес, сообщает Venezuela al Día. Вертолет потерпел крушение во время проходивших учений по «отражению вторжения США».
Пятеро военнослужащих получили «множественные травмы». Это первая потеря вертолета Ми-35М в армейской авиации Венесуэлы. Эти боевые машины были получены в 2005—2007 годах от России. Они составляют основу сформированного в 2011 году батальона многоцелевых вертолетов.
Ми-35М является глубокой модернизацией «Ми-24В». Вертолет способен применять управляемое и неуправляемое вооружение в сложных метеоусловиях благодаря наличию продвинутой обзорно-прицельной системы, включающей тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор.
#6Feb Siniestro de helicóptero MI 35 de la aviación del Ejército Venezolano se registró el pasado lunes en El Pao, estado Cojedes. Se reportaron cinco heridos en el accidente, todos politraumatizados. pic.twitter.com/SUzbylFxE1— Lisbeth Barboza Ruiz (@BarbozaRuiz) 6 февраля 2019 г.