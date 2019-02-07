В Венесуэле разбился российский ударный вертолет Ми-35М 13 7.02.2019, 15:55

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Фото: Venezuela al dia

Вертолет потерпел крушение во время учений по «отражению вторжения США».

Ударный вертолет Ми-35М армейской авиации Боливарианских сухопутных войск Венесуэлы четвертого февраля разбился в штате Кохедес, сообщает Venezuela al Día. Вертолет потерпел крушение во время проходивших учений по «отражению вторжения США».

Пятеро военнослужащих получили «множественные травмы». Это первая потеря вертолета Ми-35М в армейской авиации Венесуэлы. Эти боевые машины были получены в 2005—2007 годах от России. Они составляют основу сформированного в 2011 году батальона многоцелевых вертолетов.

Ми-35М является глубокой модернизацией «Ми-24В». Вертолет способен применять управляемое и неуправляемое вооружение в сложных метеоусловиях благодаря наличию продвинутой обзорно-прицельной системы, включающей тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор.