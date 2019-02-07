Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать 4 Андрей Макаревич

7.02.2019, 16:04

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Андрей Макаревич

Четыре с лишним года российские генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину.

Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, еще немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется.

Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим - хватает. А тут еще украинские выборы на носу - телепраздник правды и добра только начинается!

Воистину - если бы не было Украины, ее надо было бы придумать.

Андрей Макаревич, «Фейсбук»